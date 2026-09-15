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ASUS kann seine Router und weitere WLAN-Produkte in den USA vorerst wieder ohne Einschränkungen anbieten. Die Federal Communications Commission (FCC) hat dem taiwanischen Hersteller eine sogenannte Conditional Approval erteilt. Damit darf ASUS sein vollständiges Portfolio an drahtlosen Netzwerkprodukten bis zum 6. März 2028 auf dem US-Markt verkaufen und neue Geräte einführen.

Hintergrund ist eine im März 2026 eingeführte Regelung der FCC für im Ausland produzierte Consumer-Router. Die Behörde hatte diese Gerätetypen auf ihre "Covered List" gesetzt, begründet mit möglichen Gefahren für die nationale Sicherheit. Neue Modelle aus ausländischer Fertigung können seither grundsätzlich keine reguläre FCC-Zulassung mehr erhalten. Die Hersteller benötigen zur Einfuhr in den US-Markt nun eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung. Bereits zuvor zugelassene und verkaufte Router waren von dem Vorgehen allerdings nicht betroffen.

Für eine Ausnahme müssen Hersteller ein gesondertes Prüfverfahren durchlaufen. Dabei werden unter anderem die Unternehmensstruktur, Eigentumsverhältnisse, mögliche Verbindungen zu ausländischen Regierungen sowie Herkunft und Fertigungsorte der eingesetzten Komponenten untersucht. Außerdem verlangt die US-Regierung konkrete Pläne für den Aufbau oder die Ausweitung einer Router-Produktion in den Vereinigten Staaten.

Im Fall von ASUS fiel die sicherheitspolitische Prüfung positiv aus. Nach dem von Tom's Hardware zitierten Ergebnis sieht das US-Verteidigungsministerium bei den Netzwerkprodukten des Unternehmens derzeit kein Risiko für die nationale Sicherheit. Auf dieser Grundlage erhielt ASUS nun die zeitlich begrenzte Genehmigung.

Während ASUS die erforderliche Ausnahme erhalten hat, befindet sich Konkurrent TP-Link aber weiterhin in einer schwierigen Position. Das Unternehmen wartet bislang noch auf eine entsprechende Genehmigung der FCC. TP-Link hatte dabei bereits im Frühjahr Gespräche mit der Behörde aufgenommen und betont, mittlerweile unabhängig von seinem früheren chinesischen Mutterunternehmen zu sein und seinen Hauptsitz in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien zu haben.