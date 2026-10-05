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In Zusammenarbeit mit QNAP und Seagate suchen wir zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die jeweils ein brandaktuelles NAS mit zwei passenden Festplatten in ihrem eigenen Netzwerk testen und anschließend einen ausführlichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende dann natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von QNAP zwei Exemplare des TS-262A-4G. Dabei handelt es sich um ein Zwei-Bay-NAS für die Ablage von Dateien, Backups, die Medienwiedergabe und für den allgemeinen Zugriff auf die eigenen Daten von außen. Im Inneren steckt ein Intel Celeron N5095 mit vier Kernen und einem Takt von bis zu 2,9 GHz, der auf 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher im SODIMM-Format zurückgreifen kann. Maximal unterstützt das Gerät bis zu 16 GB RAM. Für die Videokodierung und -transkodierung verfügt der Intel-SoC über eine integrierte UHD‑Grafik. AES‑NI-Hardwareverschlüsselung bietet die Plattform ebenfalls.

Die Netzwerkanbindung des QNAP TS-262A-4G erfolgt über einen einzelnen 2,5-Gbit/s-Port, der auch mit 1 GbE und 100 MbE arbeitet. QNAP verspricht so Datenübertragungsraten von bis zu 295 MB/s beim sequenziellen SMB-Down- und -Upload. Ob das Testpaket diese Werte auch in der Praxis erreicht, das gilt es für die späteren Lesertest-Teilnehmer herauszufinden.

Die beiden SATA-Laufwerksschächte werden über das Schiebedeckel-Gehäuse werkzeuglos bestückt und können dank Hot-Swap-Funktion sogar im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Zwei integrierte M.2-PCIe-Steckplätze nehmen M.2-2280-NVMe-SSDs für einen Cache oder ein eigenes Speicher-Volume auf. Anschlussseitig bietet das NAS zwei USB-3.2-Gen2-Anschlüsse mit bis zu 10 Gbps und eine One-Touch-Kopie-Funktion für externe Laufwerke. Als Betriebssystem kommt QTS zum Einsatz.

Knapp 490 Euro werden für das QNAP TS-262A-4G derzeit aufgerufen.

Bezeichnung: QNAP TS-262A-4G Prozessor: Intel Celeron N5095

Quad-Core, bis zu 2,9 GHz Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4 Laufwerksschächte: 2x SATA

werkzeuglose Installation und Hot-Swap Netzwerk: 1x 2,5GbE M.2: 2x M.2-PCIe für M.2-2280-NVMe-SSDs USB: 2x USB 3.2 Gen2 mit bis zu 10 Gbps Betriebssystem: QTS



Zwei 4-TB-IronWolf-HDDs pro Testpaket

Damit die Tester sofort mit dem QNAP TS-262A-4G durchstarten können, erhalten sie zwei 4-TB-Festplatten der IronWolf-Reihe von Seagate mit dazu. Die NAS-HDD wurde speziell für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb in Netzwerkspeichersystemen entwickelt und eignet sich mit ihrer Kombination aus bewährter Zuverlässigkeit, fortgeschrittener Vibrationsstabilisierung und Energieeffizienz perfekt für diesen Lesertest.

Die IronWolf 4 TB basiert auf der CMR-Technik und verfügt über eine Spindelgeschwindigkeit von 5.400 U/min, eine Spezifikation, die einen Kompromiss aus Datendurchsatz und Energieverbrauch darstellt. Mit einer maximalen Transferrate von über 200 MB/s erreicht die Festplatte eine kontinuierliche Leistung, die selbst unter Last konsistent bleibt. Der 256-MB-Cache ermöglicht schnelle I/O-Operationen bei Dateizugriffen aus dem NAS-Speicher.

Ein Kernmerkmal der IronWolf-Serie ist die proprietäre AgileArray-Technologie. Die Seagate IronWolf verfügt über Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV), eine Technologie, die traditionell Enterprise-Festplatten vorbehalten war – bei der 4-TB-Variante wird die bewährte Dual-Plane-Balance-Technologie eingesetzt. Diese Vibrationsstabilisierung ermöglicht es, dass mehrere Festplatten in einem einzigen Gehäuse harmonisch zusammenarbeiten, ohne dass die Zugriffe einer Festplatte die Performance der anderen beeinträchtigen.

Das System verfügt über fortschrittliche Fehlerbehebungskontrolle, die die Datenintegrität in RAID-Konfigurationen sicherstellt. Mit einer mittleren Lebensdauer von einer Million Betriebsstunden (MTBF) und 600.000 Startzyklen bietet die IronWolf eine Zuverlässigkeitsprognose, die für ein intensiv genutztes NAS-System mehr als ausreichend ist. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 4,8 W im aktiven Betrieb und 3,96 W im Durchschnitt verbraucht die IronWolf 4TB deutlich weniger Energie als Desktop-Festplatten vergleichbarer Kapazität. Auch die Lautstärke spricht mit 23 bis 27 dB(A) für sich.

Im Bundle mit zwei 4-TB-Laufwerken kostet die Seagate IronWolf rund 390 Euro. Das Testpaket hat somit einen Gesamtwert von fast 880 Euro! Zwei unserer Leser können das Bundle nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 18. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit QNAP und Seagate!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 18. Oktober 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 19. Oktober 2026

Testzeitraum bis 22. November 2026

Kleingedrucktes: