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Wenn weit mehr Netzwerk-Durchsatz in Rechenzentren als zuhause benötigt wird, reichen kleine Switches eben nicht aus. Gleichzeitig ist für den Enterprise-Einsatz eine redundante Stromversorgung unabdingbar. Mit gleich 32-mal QSFP28 liefert Ubiquitis neuer Enterprise-Campus-Core-Switch einen großzügigen und unblockierten Datendurchsatz von 3,2 Tbit/s, was umgerechnet in Summe mal eben 400 GB/s entspricht. Zusätzlich unterstützt dieser Switch auch das Etherlighting, MC-LAG als High-Availability-Feature.

Mit den Abmessungen von 442.4 x 43.7 x 480 mm kommt der Enterprise-Switch auf nur eine Höheneinheit im 19-Zoll-Rack-Format, auf ein Gewicht von 9,7 kg und ist demnach kein Leichtgewicht. An der Front befindet sich ganz links ein 1,3 Zoll großes Touchscreen-Display und rechts davon gleich 32 QSFP28-Ports in acht Vierer-Gruppen. Jeder der QSFP28-Ports kann bekanntlich 100 Gbit/s an Daten übertragen und das natürlich im Full-Duplex-Mode, sprich in beide Richtungen gleichzeitig. Dies führt dazu, dass die Switching-Kapazität in Summe 6,4 Tbit/s und der Non-Blocking-Durchsatz 3,2 Tbit/s beträgt. In Byte umgerechnet sind dies 800 GB/s an Switching-Kapazität und 400 GB/s an Non-Blocking-Durchsatz.

Für das Management selbst halten sich auf der Rückseite des Gehäuses je ein RJ45-Management- und Console-Port mit jeweils bis zu 1 Gbit/s bereit. Am anderen Ende des Gehäuses stecken zwei 550-W-Netzteile, die genau wie die fünf Lüfter hot-swappable sind und eine Redundanz bilden. Die maximale Leistungsaufnahme gibt Ubiquiti mit 360 Watt an, sodass die beiden Netzteile gut dimensioniert sind. Da es sich beim Enterprise Campus Core um einen Layer-3-Switch handelt, unterstützt dieser Switch eben nicht nur reine Layer-2-, sondern auch Layer-3-Features, wie auch Inter-VLAN-Routing, DHCP-Server, DHCP-Relay sowie Static-Routing in lokalen Netzwerken.

Ein Feature stellt Ubiquiti besonders heraus: MC-LAG, das für Multi-Chassis Link Aggregation steht. Es handelt sich um eine Hochverfügbarkeits-Funktion über zwei physisch getrennte Switches hinweg, wohingegen normales LAG/LACP (Link Aggregation Control Protocol) auf einen Switch allein bezogen ist.

Mit einem Preis von 5.824,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer direkt über den Ubiquiti-EU-Store ist dieser Enterprise-Switch natürlich kein Schnäppchen. Alternativ zu dem großen Modell gibt es von Ubiquiti auch eine kleinere Variante, hier allerdings mit 48-mal SFP28 (25 Gbit/s) und 6-mal QSFP28 (100 Gbit/s). Auf die zwei RJ45-Management-Ports muss dann jedoch verzichtet werden.