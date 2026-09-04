Werbung

Neben den schon vorgestellten neuen Produkten hat FRITZ! auf der IFA in Berlin auch gleich eine weitere Überraschung parat. Auf der Pressekonferenz wurde eine erste FRITZ!Box mit Wi-Fi 8 für das erste Halbjahr 2027 angekündigt. Die Kollegen von ComputerBase haben den entsprechenden Moment der Pressekonferenz bildlich festgehalten.

Auf der diesjährigen IFA soll die Bühne aber den Neuvorstellungen wie der FRITZ!Box 5630 XGS, FRITZ!Box 6835 5G oder dem FRITZ!Repeater 6700 Pro gehören. Daneben gab es eine Vorschau auf das neue Flaggschiff-Modell FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, zu der es inzwischen die vollständige Ankündigung mit den weiteren Details gibt.

Die für 2027 geplante FRITZ!Box wird das erste Modell mit Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) sein. Weniger noch höhere Datenraten als die Auslegung auf mehr und mehr Clients sowie die nahtlose Übergabe der Clients über meherere Wi-Fi-8-Kanäle hinweg stehen bei der nächsten Generation im Fokus.

Die finalen Spezifikationen von Wi-Fi 8 sollen allerdings nicht vor 2028 feststehen. Schon bei Wi-Fi 7 gab es das Phänomen, dass einige Hersteller ihre WLAN-Router bereits fertig und auf dem Markt hatten, bevor der Standard finalisiert wurde.

Einen Namen oder eine Modellnummer hat die FITZ!Box mit der Unterstützung von Wi-Fi 8 bisher nicht. Hier hat FRITZ! aber auch noch einige Monate Zeit.