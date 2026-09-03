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#Ubiquiti #UniFi #Whole-Home-WiFi #WLAN #Mesh #Express-7

WLAN-Mesh mit 10 Gbit/s von Ubiquiti

Mehrere UniFi Express 7 lassen sich kombinieren

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Mehrere UniFi Express 7 lassen sich kombinieren
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Unter dem Motto "Whole-Home WiFi" legt Ubiquiti mit einem WLAN-Mesh-System für den heimischen Einsatz nach. Mittels Multi-Link-Operation lassen sich nun mehrere UniFi Express 7 in ein WLAN-Meshing koppeln und die WLAN-Abdeckung gerade in großen Häusern grundlegend erweitern. Den UniFi Express 7 gibt es schon länger. Er kann einzeln erworben werden. Vielmehr bietet Ubiquiti jetzt auch 2er- und 3er-Packs an, damit der Nutzer gleich mit dem Aufbau des WLAN-Mesh loslegen kann.

Zunächst zum UniFi Express 7 selbst: Das Gerät ist mit den Abmessungen von 117 x 117 x 42.5 mm recht kompakt und bei mehreren Exemplaren fungiert ein Gerät als Gateway. Mit integriert ist der UniFi-Controller, der beim UniFi Express 7 ausschließlich die Network-Application ausführen kann. Bis zu 30 UniFi-Geräte und bis zu 300 Clients kann das Gerät unter einen Hut bringen. Während an der Front ein 0,96 Zoll Status-Display angebracht ist, befinden sich auf der Rückseite ein 10-GbE-WAN- und ein 2,5-GbE-LAN-Port. Genau wie die großen Gateways, unterstützt auch der Express 7 die zahlreichen Netzwerk-Features, wie eine Layer-7-Application-Aware-Firewall, IDS und IPS (Intrusion Detection System und Intrusion Prevention System) bis 2,3 Gbit/s an Durchsatz, die Zone-Based-Stateful-Firewall, VPN-Server und Client (WireGuard, OpenVPN) und natürlich VLAN zum Segmentieren der Netzwerke.

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Der große Vorteil des Express 7 ist, dass ein WLAN-Access-Point nach dem IEEE-802.11be-Standard (WiFi 7) bereits integriert ist und neben dem 2,4- und 5-GHz- das 6-GHz-Band unterstützt – jeweils im 2x2-Verfahren. Bis zu 688 Mbit/s sollen mit 2,4 GHz, 4,3 Gbit/s mit 5 GHz und 5,7 Gbit/s mit dem 6-GHz-Frequenzband drin sein. Sollen mehrere Express 7 ein WLAN-Mesh bilden, dient eines von ihnen zwingend als Gateway und gleichzeitig als Mesh-Parent, während die weiteren Express 7 zu Mesh-Childs werden und sämtliche Gateway-Funktionen bei den Mesh-Childs deaktiviert sind. Interessant ist die Verbindung zwischen den UniFi Express 7, denn diese erfolgt mittels Multi-Link-Operation über das 5-GHz- und 6-GHz-Band und erreicht zusammen einen Durchsatz von bis 10 Gbit/s.

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Laut Ubiquiti reicht bereits ein Express 7 bis zu einer WLAN-Abdeckung von 160 m², was jedoch nicht für das 6-GHz-Band gilt, und genau in diesem Fall kommt dann das WLAN-Mesh ins Spiel. Während ein UniFi Express 7 über den eigenen EU-Store für 231,60 Euro inkl. Mehrwertsteuer den Besitzer wechselt, werden das 2er-Pack für 427,20 Euro und das 3er-Gespann für 632,40 Euro angeboten.

Preise und Verfügbarkeit
Ubiquiti UniFi Express 7
209,90 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Quellen und weitere Links
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