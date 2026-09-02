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Auf der IFA wird der Berliner Hersteller FRITZ! die neuen Flaggschiff-Modelle FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 vorstellen. Diese kommen in einem neuen Design daher. Aber es wird in Berlin auch noch einige weitere Neuvorstellungen geben.

Dazu gehört die FRITZ!Box 5630 XGS Glasfaser-Anschlüsse, die ein neues Basismodell sein soll. Das integrierte Modem unterstützt dabei Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s. Per WAN-Port lässt sich die FRITZ!Box aber auch hinter einem ONT betreiben. Neben dem WAN/LAN-Port mit 10 GBit/s stehen auch noch drei weitere LAN-Anschlüsse mit jeweils 1 GBit/s zur Verfügung.

Für eine schnelle drahtlose Anbindung steht ein Wi-Fi 7 zur Verfügung. Darüber werden 2.880 MBit/s bei 5 GHz und 688 MBit/s bei 2,4 GHz erreicht. Weitere Anschlüsse sind ein USB‑3.0‑Anschluss sowie ein analoger Anschluss. Die Telefonie wird per DECT umgesetzt. Smart-Home-Geräte werden per DECT ULE eingebunden.

Für den mobilen Einsatz vorgesehen ist die FRITZ!Box 6835 5G. Wie der Name bereits verrät, ist hier ein 5G-Modem verbaut. Per Carrier Aggregation sollen im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s möglich sein. Der jeweilige Provider wird per SIM oder E-SIM ausgewählt.

Mit Strom versorgt wird die FRITZ!Box 6835 5G per USB-C – entweder über ein Netzteil oder eben mobil per Powerbank. Die drahtlose Kommunikation erfolgt per Wi-Fi 7 im 2,4- und 5-GHz-Netz. Hier spricht FRITZ! von einer aggregierten Übertragungsrate von 3,6 GBit/s. Zudem gibt es zwei LAN-Anschlüsse mit jeweils einmal 2,5 und 1 GBit/s.

Alternativ lässt sich die FRITZ!Box 6835 5G auch per FRITZ!-Failsafe-Lösung bequem als Ausfallschutz an einer weiteren FRITZ!Box einsetzen, wenn im Breitband bei Glasfaser, DSL oder Kabel die Verbindung ausfällt.

FRITZ!Repeater 6700 Pro soll Datenraten von bis zu 18 GBit/s erreichen. Der Quadband-Repeater setzt auf die volle Bandbreite von Wi-Fi 7 auf den vier Frequenzbändern 6 GHz, 2x 5 GHz und 2,4 GHz. Diese WLAN-Ausstattung wird mit einem 10 GBit/s und 2,5 GBit/s schneller LAN-Anchluss kombiniert.

Das eigene 5-GHz-Netz kann unter anderem dazu genutzt werden, um ein Mesh aufzubauen. Dies kann aber auch kabelgebunden erfolgen.

Im Mittelpunkt des kommenden FRITZ!OS 8.50 stehen verschiedene Erweiterungen für Sicherheit, Netzwerkverwaltung, Smart Home und Bedienung. Eine neue DNS-Filterung soll den Zugriff auf unerwünschte oder potenziell schädliche Inhalte besser kontrollieren. Zudem ist eine automatische Priorisierung des Internetverkehrs vorgesehen, die insbesondere Echtzeitanwendungen berücksichtigen soll. Auch FRITZ! Failsafe, die Funktion zur Absicherung bei einem Ausfall der Internetverbindung, wird mit dem Update erweitert.

Für das FRITZ!Fon führt AVM einen "einfachen Modus" ein, der die Bedienung übersichtlicher gestalten soll und sich unter anderem an ältere Nutzer richtet. Vorgesehen sind dabei auch Funktionen für automatisierte Notrufe. Die MyFRITZ!App erhält ebenfalls zusätzliche Funktionen. Dazu gehört der sogenannte Smart Check, der die FRITZ!Box im Hintergrund analysiert und Hinweise zur Optimierung des WLANs geben soll. Die Empfehlungen können beispielsweise die Signalqualität oder die Positionierung von Geräten betreffen. Darüber hinaus werden Shop- und Serviceseiten sowie der Zugang zum FRITZ!-Chatbot in die App integriert.

Im Bereich Smart Home erweitert AVM die FRITZ!Box 5690 Pro um eine Matter-Bridge-Funktion. Darüber sollen sich an der FRITZ!Box angemeldete FRITZ!-Smart-Home-Geräte sowie kompatible Produkte anderer Hersteller in bestehende Matter-Umgebungen einbinden lassen. Damit können diese Geräte beispielsweise auch über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa gesteuert werden. Alle genannten Funktionen von FRITZ!OS 8.50 sollen auf der IFA erstmals in ihrer praktischen Anwendung gezeigt werden.