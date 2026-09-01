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Für die Fritz!Box könnte eine der auffälligsten Änderungen seit Jahren kurz bevorstehen. Denn Fritz deutet unmittelbar vor der IFA 2026 ein neues Erscheinungsbild seiner Router an. Konkrete Details hält der Berliner Hersteller bislang zurück, nur ein am 31. August veröffentlichtes Teaserbild lässt auf eine seit längerem diskutierte Überarbeitung des Gehäusedesigns schließen.

Der Hinweis fällt zudem denkbar knapp aus. Unter dem Motto "FRITZ! Die Box! Neu aufgestellt" kündigt das Unternehmen für die IFA 2026 eine Premiere an. Auf dem dazu veröffentlichten Bild ist das betreffende Produkt nur teilweise zu erkennen. Form und Schattenwurf sprechen allerdings dafür, dass Fritz nicht bloß eine weitere Fritz!Box im bekannten Gehäuse vorbereitet.

Ganz überraschend käme ein neues Design ohnehin nicht. Bereits im Umfeld der IFA 2025 hatte Fritz eine Überarbeitung der Fritz!Box-Gehäuse in Aussicht gestellt. Dabei soll es nicht nur um eine modernere Optik gehen. Ein verändertes Gehäuse soll auch mehr Flexibilität bei der Aufstellung und Verkabelung ermöglichen.

Aktuell verwendet Fritz im Wesentlichen nur zwei Gehäusekonzepte. Zahlreiche Modelle setzen dabei auf die bekannte flache Bauform mit geschwungenen Konturen und den charakteristischen Elementen auf der Oberseite. Daneben gibt es inzwischen kompaktere und stärker vertikal ausgerichtete Router. Das Erscheinungsbild der Fritz!Box hat sich zwar über die Jahre mehrfach verändert, die grundlegende Designsprache blieb jedoch lange wiedererkennbar. Insbesondere die Kombination aus weißem beziehungsweise hellem Gehäuse und roten Akzenten gehört seit Jahren zu den charakteristischen Merkmalen der Router.

In einer Presseübersicht zeigt FRITZ! dann aber doch das frische Design (siehe Bild oben).

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Welche optische Richtung Fritz nun einschlägt, lässt sich aus dem Teaser noch nicht zuverlässig ableiten. Denkbar wäre eine stärker auf die vertikale Aufstellung ausgelegte Konstruktion. Gerade bei Routern kann diese Bauweise praktische Vorteile bieten: Die benötigte Stellfläche fällt kleiner aus und Anschlüsse lassen sich je nach Anordnung leichter erreichen. Ob Fritz diese Überlegungen tatsächlich umsetzt, bleibt bis zur Vorstellung allerdings Spekulation.

Auch eine stärkere Ausrichtung auf die sichtbare Platzierung im Wohnraum wäre denkbar. Router werden durch Glasfaseranschlüsse, Mesh-Systeme und hohe WLAN-Frequenzen zunehmend an Standorten aufgestellt, an denen eine möglichst günstige Funkabdeckung gewährleistet ist. Ein Gerät in einem geschlossenen Schrank zu verstecken, kann der WLAN-Leistung dabei entgegenstehen. Daher gewinnt auch das äußere Erscheinungsbild zunehmend an Bedeutung.