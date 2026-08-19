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Der US-Internetanbieter Comcast erweitert seine Router um eine Funktion zur Bewegungserkennung. Mit "WiFi Motion" sollen Millionen bei Kunden installierter Geräte Bewegungen innerhalb von Wohnungen erkennen können, ohne dass dafür zusätzliche Sensoren oder Kameras notwendig sind. Die Technik wird über ein Update der Xfinity-App bereitgestellt und lässt sich mit kompatiblen Xfinity-Gateways nutzen.

Grundlage ist das ohnehin vorhandene WLAN-Funknetz. Bewegen sich Menschen oder größere Objekte durch einen Raum, beeinflussen sie die Ausbreitung der Funksignale zwischen Router und verbundenen Geräten. Solche Veränderungen lassen sich auswerten und zur Erkennung von Bewegungen heranziehen. Der Router übernimmt damit teilweise eine Aufgabe, für die normalerweise separate Bewegungsmelder installiert werden.

Comcast integriert WiFi Motion dabei auch in das neue Sicherheitspaket Xfinity Shield. Dieses steht den Internetkunden des Providers ohne zusätzliche Gebühren zur Verfügung und umfasst neben der Bewegungserkennung auch Funktionen zum Schutz vor Schadsoftware und Phishing sowie erweiterte Möglichkeiten zur Kindersicherung. Für WiFi Motion wird mindestens ein Xfinity-Gateway der Baureihe XB7 vorausgesetzt.

Die Bewegungserkennung muss aktiv über die Xfinity-App eingeschaltet werden und kann dort auch wieder deaktiviert werden. Comcast bietet dazu auch mehrere Betriebsarten an. "Home Watch" ist etwa für die Überwachung während der Anwesenheit vorgesehen, während sich "Away Watch" an Zeiträume richtet, in denen niemand zu Hause sein sollte. Mit "Dark Watch" lässt sich die Erkennung beispielsweise während der Nacht einsetzen.

Die grundsätzliche Idee hinter einer solchen WLAN-basierten Bewegungserkennung ist nicht neu. Funkwellen verändern sich abhängig von Personen und Gegenständen innerhalb ihrer Ausbreitungswege, wodurch sich Bewegungsmuster ohne klassische Sensorik erfassen lassen. Verschiedene Hersteller haben bereits entsprechende Verfahren erprobt oder auf den Markt gebracht.

Als vollwertigen Ersatz für Alarmanlagen, Kameras oder dedizierte Bewegungsmelder betrachtet Comcast WiFi Motion zunächst nicht. Die Funktion soll vielmehr eine grundlegende Möglichkeit bieten, ungewöhnliche Aktivitäten in der Wohnung zu registrieren, ohne dafür weitere Hardware installieren zu müssen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen bleiben indes kostenpflichtig.