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FRITZ! hat einen neuen Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 gegeben. So gibt es neue Features für das aktuelle FRITZ! Labor. Dort stehen zahlreiche neue Funktionen für FRITZ!-Produkte und die MyFRITZ!App bereit. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören intelligente Diagnosefunktionen, ein DNS-Filter, automatische Priorisierung von Netzwerkverbindungen sowie ein verbesserter Ausfallschutz für FRITZ!Box-Modelle mit 4G und 5G.

Eine der größeren Neuerungen ist der Smart Check der MyFRITZ!App. Die Funktion analysiert den Zustand der FRITZ!Box und angeschlossener Geräte und gibt Hinweise zu möglichen Problemen. Dabei werden unter anderem Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, LAN, USB, Smart Home und Sicherheit berücksichtigt. Die App gibt auch Hilfestellungen bei Problemen.

Für Anwendungen wie Videokonferenzen führt FRITZ!OS 8.50 eine automatische Priorisierung ein. Die FRITZ!Box erkennt entsprechende Verbindungen selbstständig und räumt ihnen bei Bedarf höhere Priorität im Netzwerk ein. Nutzer können in der Benutzeroberfläche sehen, wenn eine Verbindung aktuell priorisiert wird. Ebenfalls neu ist ein DNS-Filter, mit dem sich unerwünschte Webseiten für sämtliche Geräte im Heimnetz sperren lassen. Die FRITZ!Box unterstützt dafür gängige Sperrlisten. Nutzer können neben eigenen Listen auch frei verfügbare, von der Community gepflegte Listen verwenden.

Der bisherige Ausfallschutz FRITZ! Failsafe wird zudem auf FRITZ!Box-Modelle mit 4G und 5G ausgeweitet. Diese können künftig zusätzlich einen Internetzugang über den LAN-Anschluss nutzen. Fällt die Festnetzverbindung aus, kann die Mobilfunkverbindung automatisch die Internetversorgung übernehmen.

Auch das FRITZ!Fon erhält eine neue Funktion. Der einfache Modus soll die Bedienung des Telefons übersichtlicher gestalten. Es lassen sich bis zu vier Notfallkontakte hinterlegen. Wird der neue SOS-Ruf ausgelöst, ruft das FRITZ!Fon die hinterlegten Nummern automatisch nacheinander an. Auch beim Smart Home gibt es mehrere Neuerungen. Die smarten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 können künftig automatisch abgeschaltet werden, wenn eine zuvor definierte Leistungsaufnahme über einen bestimmten Zeitraum überschritten wird. Darüber hinaus lassen sich Routinen über zuvor definierte Geofences auslösen. Besitzer einer FRITZ!Box 5690 Pro können das Gerät außerdem als Matter-Bridge einsetzen. Die neuen Funktionen sind derzeit noch Bestandteil des FRITZ! Labors und damit nicht als finale Version verfügbar.