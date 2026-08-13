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Vor weniger als einem Monat hat Beelink die ME-Pro-NAS-Systeme mit dem Ryzen AI 9 HX 370 aus der Strix-Point-Familie vorgestellt. Heute schiebt der Hersteller aktualisierte Modelle mit Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point) nach, der allerdings nur im Detail Verbesserungen mit sich bringt und als Refresh dient. Unverändert gibt es zwei Versionen des ME Pro: Eine 2-Bay- und eine 4-Bay-Variante für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke, sodass der maximale Storage-Ausbau grundlegend unterschiedlich ausfällt.

Der AMD Ryzen AI 9 HX 470 und 370 sind sich in sehr vielen Eigenschaften ähnlich. So bieten beide Prozessoren vier Zen-5- und acht Zen-5c-Kerne und kommen inklusive SMT auf 24 Threads. Auch die Grundtaktfrequenz ist mit 2,0 GHz identisch, doch die vier Zen-5-Kerne des Ryzen AI 9 HX 470 kommen bis auf 5,2 GHz anstatt 5,1 GHz. Bei den acht Zen-5c-Kernen bleibt es bei maximal 3,3 GHz. So bleibt es auch bei der Radeon 890M mit der RDNA-3.5-Architektur und den 16 Compute-Units. Doch anstatt 2,9 GHz sind es bis zu 3,1 GHz zugunsten des Ryzen AI 9 HX 470. Die NPU (Neural Processing Unit) kommt auf 55 TOPS anstelle von 50 TOPS und die Gesamt-AI-Performance steigt von 80 auf 86 TOPS.

Im Maximum kann der Ryzen AI 9 HX 470 bis zu 256 GB DDR5/LPDDR5X-Arbeitsspeicher adressieren und diese lassen sich in beiden ME Pro laut Beelink unterbringen. Hierfür stehen zwei DDR5-SODIMM-Steckplätze bereit, allerdings ist bei 5.600 MT/s Schluss und da es (noch) keine DDR5-SODIMMs mit 128 GB gibt, sind es im Maximum daher 128 GB (2x 64 GB). Der Hauptunterschied zwischen beiden NAS-Modellen liegt bei der Unterbringung an 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerken. Demnach je Wahl der Variante entweder zwei oder vier Stück und damit ist es nur logisch, dass die 4-Bay-Version weit mehr Speicher unterbringen kann. Beelink nennt hierbei mit 30-TB-HDDs 120 TB. Mit den drei M.2-M-Key-Schnittstellen (2x PCIe 4.0 x4 und 1x PCIe 4.0 x1) nennt der Hersteller bis zu 4 TB, sodass es rechnerisch bis zu 132 TB Rohdatenspeicher sind.

Rohdatenspeicher deswegen, da in den meisten Fällen auch RAID-Level zum Einsatz kommen. Mit der 4-Bay-Variante sind es die RAID-Level 0, 1, 5 und 10, bei der 2-Bay-Version eben 0 und 1. In Summe sind es höchstens 72 TB an Rohdatenspeicher mit der 2-Bay-Version. Rein theoretisch sind es jeweils sogar bis 152 TB (4-Bay) und 88 TB (2-Bay), wenn man 32-TB-HDDs und 8-TB-SSDs berücksichtigt, sofern diese von den Systemen angenommen werden. Eine gute Wahl von Beelink sind gleich zwei RJ45-LAN-Ports, jeweils einmal bis 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s. Doch auch ein WiFi-6E- und Bluetooth-5.4-Modul sind mit an Bord. Zu den weiteren Anschlüssen zählen dreimal USB 3.2 Gen2 (Typ-A) und einmal USB4 bis 40 Gbit/s.

Die technischen Daten des Beelink ME Pro Spezifikation ME Pro 2-Bay ME Pro 4-Bay Prozessor AMD Ryzen AI 9 HX 470, 4x Zen5 und 8x Zen5c (24 Threads), bis zu 5,2 GHz AMD Ryzen AI 9 HX 470, 4x Zen5 und 8x Zen5c (24 Threads), bis zu 5,2 GHz Integrierte Grafik Radeon 890M (RDNA 3.5), 16 CU, bis zu 3,1 GHz Radeon 890M (RDNA 3.5), 16 CU, bis zu 3,1 GHz NPU AMD XDNA 2, bis zu 55 TOPS AMD XDNA 2, bis zu 55 TOPS Arbeitsspeicher 2x DDR5 SODIMM, bis zu 256 GB und 5.600 MT/s 2x DDR5 SODIMM, bis zu 256 GB und 5.600 MT/s M.2-Speicher 3x M.2 2280 (2x PCIe 4.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x1), bis 4 TB jeweils 3x M.2 2280 (2x PCIe 4.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x1), bis 4 TB jeweils SATA-Speicher 2x Laufwerke, bis zu 30 TB jeweils 4x Laufwerke, bis zu 30 TB jeweils Max. Speicherkapazität 72 TB 132 TB LAN 10 GbE + 2,5 GbE 10 GbE + 2,5 GbE WLAN/Bluetooth Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 USB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4 40 Gbit/s 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4 40 Gbit/s Barebone-Preis 4.795 Yuan (ca. 616 Euro) 4.995 Yuan (ca. 641 Euro)

Beim Barebone-Preis werden 4.795 Yuan für die 2-Bay- und 4.995 Yuan für die 4-Bay-Variante genannt. Dies entspricht umgerechnet etwa 616 respektive 641 Euro. Ab wann die beiden NAS-Systeme erhältlich sein werden, ist nicht bekannt.