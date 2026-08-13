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Vor weniger als einem Monat hat Beelink die ME-Pro-NAS-Systeme mit dem Ryzen AI 9 HX 370 aus der Strix-Point-Familie vorgestellt. Heute schiebt der Hersteller aktualisierte Modelle mit Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point) nach, der allerdings nur im Detail Verbesserungen mit sich bringt und als Refresh dient. Unverändert gibt es zwei Versionen des ME Pro: Eine 2-Bay- und eine 4-Bay-Variante für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke, sodass der maximale Storage-Ausbau grundlegend unterschiedlich ausfällt.
Der AMD Ryzen AI 9 HX 470 und 370 sind sich in sehr vielen Eigenschaften ähnlich. So bieten beide Prozessoren vier Zen-5- und acht Zen-5c-Kerne und kommen inklusive SMT auf 24 Threads. Auch die Grundtaktfrequenz ist mit 2,0 GHz identisch, doch die vier Zen-5-Kerne des Ryzen AI 9 HX 470 kommen bis auf 5,2 GHz anstatt 5,1 GHz. Bei den acht Zen-5c-Kernen bleibt es bei maximal 3,3 GHz. So bleibt es auch bei der Radeon 890M mit der RDNA-3.5-Architektur und den 16 Compute-Units. Doch anstatt 2,9 GHz sind es bis zu 3,1 GHz zugunsten des Ryzen AI 9 HX 470. Die NPU (Neural Processing Unit) kommt auf 55 TOPS anstelle von 50 TOPS und die Gesamt-AI-Performance steigt von 80 auf 86 TOPS.
Im Maximum kann der Ryzen AI 9 HX 470 bis zu 256 GB DDR5/LPDDR5X-Arbeitsspeicher adressieren und diese lassen sich in beiden ME Pro laut Beelink unterbringen. Hierfür stehen zwei DDR5-SODIMM-Steckplätze bereit, allerdings ist bei 5.600 MT/s Schluss und da es (noch) keine DDR5-SODIMMs mit 128 GB gibt, sind es im Maximum daher 128 GB (2x 64 GB). Der Hauptunterschied zwischen beiden NAS-Modellen liegt bei der Unterbringung an 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerken. Demnach je Wahl der Variante entweder zwei oder vier Stück und damit ist es nur logisch, dass die 4-Bay-Version weit mehr Speicher unterbringen kann. Beelink nennt hierbei mit 30-TB-HDDs 120 TB. Mit den drei M.2-M-Key-Schnittstellen (2x PCIe 4.0 x4 und 1x PCIe 4.0 x1) nennt der Hersteller bis zu 4 TB, sodass es rechnerisch bis zu 132 TB Rohdatenspeicher sind.
Rohdatenspeicher deswegen, da in den meisten Fällen auch RAID-Level zum Einsatz kommen. Mit der 4-Bay-Variante sind es die RAID-Level 0, 1, 5 und 10, bei der 2-Bay-Version eben 0 und 1. In Summe sind es höchstens 72 TB an Rohdatenspeicher mit der 2-Bay-Version. Rein theoretisch sind es jeweils sogar bis 152 TB (4-Bay) und 88 TB (2-Bay), wenn man 32-TB-HDDs und 8-TB-SSDs berücksichtigt, sofern diese von den Systemen angenommen werden. Eine gute Wahl von Beelink sind gleich zwei RJ45-LAN-Ports, jeweils einmal bis 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s. Doch auch ein WiFi-6E- und Bluetooth-5.4-Modul sind mit an Bord. Zu den weiteren Anschlüssen zählen dreimal USB 3.2 Gen2 (Typ-A) und einmal USB4 bis 40 Gbit/s.
|Spezifikation
|ME Pro 2-Bay
|ME Pro 4-Bay
|Prozessor
|AMD Ryzen AI 9 HX 470, 4x Zen5 und 8x Zen5c (24 Threads), bis zu 5,2 GHz
|AMD Ryzen AI 9 HX 470, 4x Zen5 und 8x Zen5c (24 Threads), bis zu 5,2 GHz
|Integrierte Grafik
|Radeon 890M (RDNA 3.5), 16 CU, bis zu 3,1 GHz
|Radeon 890M (RDNA 3.5), 16 CU, bis zu 3,1 GHz
|NPU
|AMD XDNA 2, bis zu 55 TOPS
|AMD XDNA 2, bis zu 55 TOPS
|Arbeitsspeicher
|2x DDR5 SODIMM, bis zu 256 GB und 5.600 MT/s
|2x DDR5 SODIMM, bis zu 256 GB und 5.600 MT/s
|M.2-Speicher
|3x M.2 2280 (2x PCIe 4.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x1), bis 4 TB jeweils
|3x M.2 2280 (2x PCIe 4.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x1), bis 4 TB jeweils
|SATA-Speicher
|2x Laufwerke, bis zu 30 TB jeweils
|4x Laufwerke, bis zu 30 TB jeweils
|Max. Speicherkapazität
|72 TB
|132 TB
|LAN
|10 GbE + 2,5 GbE
|10 GbE + 2,5 GbE
|WLAN/Bluetooth
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|USB
|3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4 40 Gbit/s
|3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4 40 Gbit/s
|Barebone-Preis
|4.795 Yuan (ca. 616 Euro)
|4.995 Yuan (ca. 641 Euro)
Beim Barebone-Preis werden 4.795 Yuan für die 2-Bay- und 4.995 Yuan für die 4-Bay-Variante genannt. Dies entspricht umgerechnet etwa 616 respektive 641 Euro. Ab wann die beiden NAS-Systeme erhältlich sein werden, ist nicht bekannt.