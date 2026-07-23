Werbung

Etwas überraschend hat FRITZ! mit Service PLUS einen neuen Dienst als Monatsabo gestartet. Darüber verkauft man technischen Premium-Support in drei Paketen zwischen 5,99 und 29,99 Euro im Monat. Der reguläre FRITZ!-Support soll aber weiterhin kostenlos bleiben.

Das Basic-Paket von Service Plus kostet 5,99 Euro im Monat und bietet priorisierte Unterstützung per Telefon und E-Mail, wobei der Berliner Hersteller keine konkrete Reaktionszeit verspricht und lediglich von einer "bevorzugten Bearbeitung" spricht. Für 17,99 Euro monatlich enthält das Professional-Paket zusätzlich drei Remote-Analysen zur Fehlersuche, einen Termin mit einem Systemexperten sowie ein Projekt zur Analyse der individuellen Anforderungen. Dazu kommen Produktempfehlungen, Konfigurationshinweise und ein Express-Austausch für ein defektes Gerät.

Das dritte und letzte Paket ist Professional Plus für 29,99 Euro im Monat. Das Paket verdoppelt die Kontingente des mittleren Pakets auf sechs Remote-Analysen und zwei Projekte mit Systemexperten. Die Einrichtung kann per Fernzugriff begleitet werden. Anschließend ist eine proaktive Erfolgsprüfung vorgesehen, mit der das Unternehmen die Konfiguration überprüfen und optimieren will. Außerdem sind zwei Express-Austausche enthalten. Beim Express-Service verschickt FRITZ! im Defektfall ein geeignetes Ersatzgerät. Auf ein Jahr gerechnet kostet die Abos zwischen 71,88 Euro über 215,88 Euro bis hin zu 359,88 Euro.

Mit dem neuen Premium-Suppuprt will FRITZ! überwiegend kleinere Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler oder Privatanwender mit höheren technischen Anforderungen ansprechen und positioniert Service PLUS zwischen dem kostenlosen Endkundensupport und einer professionellen IT-Betreuung.

Alle drei Abos sind monatlich kündbar und ab sofort über den offiziellen Onlineshop abrufbar. Der Service wird derzeit allerdings nur Kunden in Deutschland angeboten.