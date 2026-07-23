Werbung

Obwohl Fritz!OS 8.25 bereits auf zahlreichen Geräten zur Verfügung gestellt wurde, fehlte bisher noch das hauseigene Flaggschiff. Nun hat Fritz nachgezogen und die Firmwareversion auch für die Fritz!Box 5690 Pro freigegeben. Damit erhält eines der leistungsstärksten Modelle des Herstellers für DSL- und Glasfaseranschlüsse die stabile Version der Firmware, nachdem diese bereits seit Ende März schrittweise für viele weitere Fritz!Box-Modelle und Repeater veröffentlicht wurde.

Die neue Firmware umfasst insgesamt 24 Änderungen, darunter zahlreiche Fehlerbehebungen sowie Optimierungen für den täglichen Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen bei Netzwerkfunktionen, der Systemstabilität und der Benutzeroberfläche.

Zu den behobenen Problemen gehört unter anderem eine fehlerhafte Funktion der Option zur festen Reservierung von Bandbreite im Heimnetz, die bislang nicht in allen Fällen wie vorgesehen arbeitete. Weiterhin beseitigt Fritz Einschränkungen bei der Upload-Geschwindigkeit, die unter bestimmten WLAN-Konfigurationen auftreten konnten.

Auch im Heimnetzbereich wurden mehrere Fehler korrigiert. Geräte mit statisch vergebenen IP-Adressen werden künftig wieder korrekt als aktiv angezeigt. Gleichzeitig wurde die Zuordnung von Gerätenamen verbessert, sodass fehlerhafte Anzeigen seltener auftreten sollten. Zudem entfernt die neue Firmware überflüssige Einträge für Switches im Bereich der ungenutzten Verbindungen.

Neben den Fehlerkorrekturen erweitert Fritz!OS 8.25 bestehende Funktionen. Der Online-Monitor zeigt nun etwa den Ausfallschutz detaillierter an, wodurch sich der Status der Internetverbindung besser nachvollziehen lässt. Außerdem wurde die Kompatibilität mit aktuellen Browserversionen verbessert. Überarbeitet wurde ebenfalls die Bedienung der Zeitpläne innerhalb der Kindersicherung. Insbesondere auf Smartphones und Tablets soll sich die Verwaltung der Zeitfenster komfortabler nutzen lassen.

Besitzer einer Fritz!Box 5690 Pro profitieren darüber hinaus von einer vereinfachten Ersteinrichtung. Bei internationalen Gerätevarianten entfällt nach der Auswahl von Land und Sprache künftig auch der bislang notwendige Neustart. Ergänzend hat Fritz die Fehlerbehandlung bei der Suche nach neuen Firmware-Versionen verbessert und nach eigenen Angaben die allgemeine Stabilität des Systems weiter erhöht.