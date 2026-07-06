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Mit FRITZ!OS 8.25 rollt der bekannte Routerhersteller FRITZ! die neueste Version seiner Firmware aus. Damit verbunden ist eine neue Nutzungsvereinbarung, die allerdings inzwischen für reichlich Kritik sorgt. Konkret geht es um das Erfassen bestimmter Gerätedaten. Dabei werden die Nutzer erst nach der Installation des Firmware-Updates mit einem entsprechenden Hinweis konfrontiert.

Hintergrund ist der europäische Data Act, der Herstellern neue Transparenzpflichten im Umgang mit Daten auferlegt. So beschreibt die Vereinbarung nun, welche Informationen beim Betrieb von FRITZ!Box-Routern und zugehörigen Smart-Home-Diensten anfallen können. Dazu zählen technische Metadaten wie MAC-Adressen und Providerkennungen, Fehlerberichte, Support-Protokolle sowie Angaben zu verbundenen Endgeräten. Auch Daten, die im Rahmen von Diagnose- und Wartungsfunktionen entstehen, werden aufgeführt.

In Nutzerforen sorgt diese Änderung der Nutzungsvereinbarung inzwischen für Diskussionen. Denn die Fritz-Produkte galten lange als vergleichsweise datenschutzfreundlich. Die neue Vereinbarung deutet dagegen eine andere Marschrichtung an. Das Thema erhält durch den Verkauf und die Umfirmierung des früheren Herstellers AVM zur Fritz GmbH im letzten Jahr zusätzliche Aufmerksamkeit.

Fritz erklärt in der Vereinbarung zwar, die erfassten Daten nicht für Marketingzwecke einzusetzen und nicht an Dritte weiterzugeben, dennoch birgt der Schritt das Potenzial, das Vertrauen in den Hersteller zu erschüttern. Nutzer haben indes die Wahl, der Vereinbarung zu widersprechen, bzw. sie abzulehnen. Der Router bleibt in dem Fall zwar grundsätzlich nutzbar, allerdings können einzelne Dienste oder Funktionen dadurch beeinträchtigt sein.

Damit drängt sich FritzOS 8.25 weniger wegen seiner neuen technischen Funktionen ins Rampenlicht, sondern eher hinsichtlich der Frage, wie transparent und verhältnismäßig der Umgang mit Gerätedaten seitens Fritz letztlich ausfällt.