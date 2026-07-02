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AVM, bzw. jetzt FRITZ!, verteilt neue Firmware-Updates für drei seiner Routermodelle. Die FRITZ!Box 7583 und die FRITZ!Box 7583 VDSL erhalten FRITZ!OS 8.26, die FRITZ!Box 4050 bekommt FRITZ!OS 8.25.

Bei den beiden 7583-Modellen geht es vor allem um Performance: Laut Changelog konnte die Übertragungsrate zum Internet an bestimmten Anschlüssen beeinträchtigt sein. Die Berliner nennen den Fehler allerdings nur knapp und ohne technischen Hintergrund. Offen bleibt daher, welche Anschlussarten oder Provider-Konstellationen betroffen waren und wie stark die Datenrate sinken konnte. Die FRITZ!Box 7583 gehört nicht mehr zu den neuesten Modellen im Portfolio, läuft aber weiter an vielen DSL- und VDSL-Anschlüssen. FRITZ!OS 8.26 ist hier also kein großes Feature-Upgrade, sondern ein einfacher Wartungsschritt.

Für die FRITZ!Box 4050 fällt der Wechsel auf Version 8.25 dagegen größer aus. Neu ist hier ein Assistent für die Ersteinrichtung in der Benutzeroberfläche. Daneben korrigiert FRITZ! an mehreren Stellen: der Kindersicherung, den Priorisierungsregeln oder an der Möglichkeit, feste Bandbreiten reservieren zu können, was bislang teilweise nicht funktionierte. Beim gesperrten Standardprofil konnte es vorkommen, dass berechtigte Geräte sich nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten.

Der Online-Monitor und die Update-Routine werden ebenfalls korrigiert. In den Verbindungsdetails konnte eine WAN-Verbindung als inaktiv erscheinen, obwohl die Internetverbindung bestand. Zudem konnte ein FRITZ!OS-Update bei sehr langsamen Internetanschlüssen über die Oberfläche vorzeitig abbrechen. FRITZ! ergänzt außerdem neue Stammzertifikate von SSL.com für DNS over TLS und verschlüsseltes VoIP.

Installiert werden die Updates über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Der Hersteller empfiehlt zusätzlich, verbundene Repeater, Powerline-Geräte und FRITZ!Fon-Modelle auf verfügbare Aktualisierungen zu prüfen und gegebenenfalls ebenfalls auf den neuesten Stand zu bringen.

Preise und Verfügbarkeit FRITZ! FRITZ!Box 7583 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar