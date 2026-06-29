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Xiaomi bereitet den Start seines ersten NAS-Systems vor. In China ist erstes Werbematerial aufgetaucht, das nicht nur das Design zeigt, sondern auch entsprechende Preise nennt. Demnach plant der Hersteller, sein erstes Smart Storage in China als Zwei-Bay-NAS über eine Crowdfunding-Plattform in den Vorverkauf zu bringen. Der Einstiegspreis soll bei 2.299 chinesischen Yuan liegen, was umgerechnet etwa 299 Euro entspricht.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Leergehäuse, sondern um ein Paket mit zwei Festplatten mit jeweils 2 TB Speicher. Damit unterscheidet sich Xiaomi von vielen anderen NAS-Anbietern, wie Synology, QNAP oder Ugreen, die ihre Geräte teilweise auch ohne Laufwerke verkaufen. Neben der 4-TB-Version sollen Varianten mit 8 TB oder 16 TB folgen, die dann zwischen 2.899 und 4.699 Yuan und damit zwischen 375 und 610 Euro kosten werden. Nach dem Crowdfunding sollen die Preise auf rund 3.500 bis fast 7.000 Yuan steigen.

Der Start ist für den 1. Juli über Xiaomi Mall und Xiaomi Youpin vorgesehen, die Crowdfunding-Phase soll bis zum 8. Juli laufen. Eine Ankündigung für Europa oder Deutschland gibt es bislang nicht.

Bei der Hardware bleibt Xiaomi im Einstiegssegment. Die Leaks nennen zwei SATA-Schächte für 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke und eine maximale Kapazität von 40 TB. Als Plattform wird ein Realtek RTD1619B genannt, dazu kommen 2 GB DDR3- oder DDR3L-Speicher und 8 GB Flash, bzw. eMMC. Der ARM‑Chip verfügt über zwei Cortex-A9-Chips mit 1,2 GHz. Dazu kommen je nach Quelle ein Gigabit-Ethernetport oder eine Netzwerkschnittstelle mit schnellerem 2,5 GbE, aber auch USB 3.0 und HDMI 1.4.

Softwareseitig plant Xiaomi das Smart Storage als Familiengerät, denn die begleitende App soll automatische Smartphone-Backups, Dateiverwaltung, Medienwiedergabe, Mehrgerätezugriff und Remote-Zugriff besonders einfach möglich machen. Damit wäre das Gerät weniger ein klassisches NAS-Gerät, sondern vielmehr für fertige Abläufe für Smartphone und Fernseher gemacht. Drittanbieter-Apps oder eine erweiterte Benutzerverwaltung sind bislang nicht geplant.