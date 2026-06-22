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FRITZ verteilt derzeit die aktuelle Firmware-Version FRITZ!OS 8.25 auf weitere Router und WLAN-Repeater. Nach einer längeren Testphase im Labor-Programm erhalten nun die FRITZ!Box 7510 und die FRITZ!Box 5530 Fiber die finale Version des Updates. Gleichzeitig stellt der Hersteller die neue Software auch für die FRITZ!Repeater 6000 und 1200 AX bereit.

Ein Schwerpunkt von FRITZ!OS 8.25 liegt auf der Optimierung bestehender Funktionen. So wurde die Bedienung der Kindersicherung auf Smartphones nochmals verbessert, wodurch sich Einstellungen auf kleineren Displays einfacher verwalten lassen sollen. Darüber hinaus integriert die neue Firmware aktualisierte Stammzertifikate, die unter anderem für sichere DNS-over-TLS-Verbindungen genutzt werden können.

Auch im Bereich Netzwerkverwaltung gibt es Anpassungen. Der Online-Monitor zeigt den Status des Ausfallschutzes nun detaillierter an. Diese Funktion greift dann, wenn die primäre Internetverbindung ausfällt und automatisch auf eine alternative Verbindung umgeschaltet werden muss. Zudem behebt FRITZ ein Problem bei WireGuard-Verbindungen, bei dem IPv6-Adressen in bestimmten Fällen nicht vollständig dargestellt wurden.

Neben den neuen Funktionen enthält das Update auch wieder zahlreiche Fehlerkorrekturen. Dazu gehören Probleme bei der WLAN-Anmeldung in Verbindung mit der Kindersicherung, fehlerhafte Statusanzeigen von WAN-Verbindungen sowie eine teilweise falsche Zuordnung von Gerätenamen innerhalb des Heimnetzwerks. Auch vorzeitig abgebrochene Updates auf langsamen Internetleitungen sollen mit FritzOS 8.25 der Vergangenheit angehören.

Für die beiden aktualisierten Repeater ist die Liste der Neuerungen etwas kürzer. Hier konzentriert sich FRITZ vor allem auf allgemeine Stabilitätsverbesserungen und die Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb von Wi-Fi-6-Mesh-Netzwerken. Dadurch sollen Endgeräte zuverlässiger mit dem jeweils stärksten Zugangspunkt verbunden bleiben. Eine weitere Änderung betrifft die Ersteinrichtung internationaler Gerätevarianten. Nach der Auswahl von Sprache und Land ist künftig kein zusätzlicher Neustart des Systems mehr erforderlich, was die Inbetriebnahme vereinfachen soll.

Die Verteilung von FritzOS 8.25 erfolgt ab sofort. Nutzer können die neue Firmware direkt über die Benutzeroberfläche ihrer FritzBox oder ihres Repeaters installieren. Vor der Aktualisierung empfiehlt der Hersteller, die bestehenden Einstellungen zu sichern. So lassen sich Konfigurationen im Fall unerwarteter Probleme schnell wiederherstellen.