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#ASUS-ProArt-PRT-BE5000 #Router #WiFi-7 #Firewall

WiFi-7-Router ohne 6 GHz

ASUS' ProArt PRT-BE5000 ist ab 149,90 Euro verfügbar

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ASUS' ProArt PRT-BE5000 ist ab 149,90 Euro verfügbar
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Mit dem PRT-BE5000 ist ab sofort ein neuer Heim-Router inklusive WiFi 7 aus ASUS' ProArt-Serie verfügbar. Dies gab das Unternehmen per Pressemitteilung über E-Mail bekannt. Zwar gibt ASUS für den PRT-BE5000 einen empfohlenen Verkaufspreis von 180,95 Euro an, doch beim Geizhals-Preisvergleich ist der Router ab 149,90 Euro gelistet. Das markante Design ist natürlich Geschmackssache, farblich allerdings bleibt sich ASUS mit dunkler Färbung und goldfarbenem ProArt-Schriftzug treu.

Der PRT-BE5000 kommt laut ASUS auf die Abmessungen 131 x 37,5 x 200 mm bei einem Gewicht von 503,7 g. Um den Datendurchsatz kümmert sich ein nicht näher definierter Quad-Core-Prozessor, der laut ASUS bis 2 GHz takten kann. Dem Prozessor zur Seite gestellt wird ein 1 GB fassender Arbeitsspeicher sowie ein 128 MB kleiner Flash-Speicher. Auf der Rückseite sind in Summe fünf RJ45-Netzwerkanschlüsse anzutreffen. Drei Stück fungieren rein als LAN-Ports und können jeweils bis zu 1 Gbit/s an Daten schieben. Hinzu kommen jeweils ein LAN- und WAN-Port bis 2,5 Gbit/s.

ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000
ASUS ProArt PRT-BE5000

Wichtig anzumerken ist, dass der PRT-BE5000 kein integriertes Modem mitbringt. Stattdessen soll das bereits vorhandene Modem für die jeweilige Zugangstechnologie an den WAN-Port angeschlossen werden. Zu den WAN-Features zählen Static IP, PPPoE. PPTP, L2TP, DMZ sowie NAT-Passthrough. Mit modernen VPN-Standards wie OpenVPN und WireGuard ist der PRT-BE5000 Server- und Client-seitig kompatibel. Und schließlich sind auch noch fünf WLAN-Antennen verbaut, zwei Stück für das 2,4-GHz- und drei Stück für das 5-GHz-Frequenzband. Das 6-GHz-Band hat ASUS leider nicht berücksichtigt. Bis zu 688 Mbit/s sollen mit 2,4 und bis zu 4.320 Mbit/s mit 5 GHz drin sein. Kombiniert der Anwender beide Frequenzbänder mittels Multi-Link-Operation, sind im Bestfall bis zu 5 Gbit/s möglich.

Als einzige Taster sind ebenfalls auf der Rückseite der Power-, Reset- und der WPS-Button zur Stelle. Nicht zu vergessen der Stromanschluss für das beiliegende Netzteil. Wer am PRT-BE5000 Interesse hat, kann den Router laut ASUS ab sofort erwerben. Und ein Blick in den Geizhals-Preisvergleich zeigt, dass der PRT-BE5000 ab 149,90 Euro erhältlich ist. Die Garantiezeit beläuft sich auf zwei Jahre.

Die technischen Eigenschaften des ASUS ProArt PRT-BE5000 in der Übersicht
Hersteller und Bezeichnung ASUS ProArt PRT-BE5000
Format Standalone, proprietär
Abmessungen 131 x 37,5 x 200 mm
Gewicht 503,7 g
Prozessor Quad-Core, bis 2,0 GHz
RAM 1 GB
Speicher 128 MB Flash
Kühlung passiv
LAN-Ports 1x RJ45 (2,5 Gbit/s)
3x RJ45 (1 Gbit/s)
WAN-Ports 1x RJ45 (2,5 Gbit/s)
Max. WAN-Ports 1
WAN-Features PPPoE, Static IP, PPTP, L2TP, DMZ, NAT-Passthrough
Modem Nein
Power over Ethernet Nein
WLAN IEEE 802.11be (WiFi 7), Dual-Band, max. 688 Mbit/s mit 2,4 GHz (2x2), max. 4.320 Mbit/s mit 5 GHz (3x3)
Layer-3-Features IPv4/IPv6
VPN Server: IPSec, OpenVPN, PPTP, WireGuard
Client: L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard
Firewall Stateful Firewall
Management Web-Interface (Ethernet)
Display Nein
Leistungsaufnahme Max. 24 Watt (Netzteilangabe)
Garantie 2 Jahre
Preis ab 149,90 Euro

Preise und Verfügbarkeit
ASUS ProArt Router PRT-BE5000
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 149,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
ASUS ProArt Router PRT-BE5000
Lagernd 149,90 EUR
Nicht lagernd 154,88 EUR
Verfügbar 173,92 EUR
Nicht lagernd 174,59 EUR
Verfügbar 175,55 EUR
Lagernd 176,99 EUR
Verfügbar 177,10 EUR
Verfügbar 177,90 EUR

Quellen und weitere Links
#ASUS-ProArt-PRT-BE5000
#Router
#WiFi-7
#Firewall
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