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Mit dem PRT-BE5000 ist ab sofort ein neuer Heim-Router inklusive WiFi 7 aus ASUS' ProArt-Serie verfügbar. Dies gab das Unternehmen per Pressemitteilung über E-Mail bekannt. Zwar gibt ASUS für den PRT-BE5000 einen empfohlenen Verkaufspreis von 180,95 Euro an, doch beim Geizhals-Preisvergleich ist der Router ab 149,90 Euro gelistet. Das markante Design ist natürlich Geschmackssache, farblich allerdings bleibt sich ASUS mit dunkler Färbung und goldfarbenem ProArt-Schriftzug treu.

Der PRT-BE5000 kommt laut ASUS auf die Abmessungen 131 x 37,5 x 200 mm bei einem Gewicht von 503,7 g. Um den Datendurchsatz kümmert sich ein nicht näher definierter Quad-Core-Prozessor, der laut ASUS bis 2 GHz takten kann. Dem Prozessor zur Seite gestellt wird ein 1 GB fassender Arbeitsspeicher sowie ein 128 MB kleiner Flash-Speicher. Auf der Rückseite sind in Summe fünf RJ45-Netzwerkanschlüsse anzutreffen. Drei Stück fungieren rein als LAN-Ports und können jeweils bis zu 1 Gbit/s an Daten schieben. Hinzu kommen jeweils ein LAN- und WAN-Port bis 2,5 Gbit/s.

Wichtig anzumerken ist, dass der PRT-BE5000 kein integriertes Modem mitbringt. Stattdessen soll das bereits vorhandene Modem für die jeweilige Zugangstechnologie an den WAN-Port angeschlossen werden. Zu den WAN-Features zählen Static IP, PPPoE. PPTP, L2TP, DMZ sowie NAT-Passthrough. Mit modernen VPN-Standards wie OpenVPN und WireGuard ist der PRT-BE5000 Server- und Client-seitig kompatibel. Und schließlich sind auch noch fünf WLAN-Antennen verbaut, zwei Stück für das 2,4-GHz- und drei Stück für das 5-GHz-Frequenzband. Das 6-GHz-Band hat ASUS leider nicht berücksichtigt. Bis zu 688 Mbit/s sollen mit 2,4 und bis zu 4.320 Mbit/s mit 5 GHz drin sein. Kombiniert der Anwender beide Frequenzbänder mittels Multi-Link-Operation, sind im Bestfall bis zu 5 Gbit/s möglich.

Als einzige Taster sind ebenfalls auf der Rückseite der Power-, Reset- und der WPS-Button zur Stelle. Nicht zu vergessen der Stromanschluss für das beiliegende Netzteil. Wer am PRT-BE5000 Interesse hat, kann den Router laut ASUS ab sofort erwerben. Und ein Blick in den Geizhals-Preisvergleich zeigt, dass der PRT-BE5000 ab 149,90 Euro erhältlich ist. Die Garantiezeit beläuft sich auf zwei Jahre.

Die technischen Eigenschaften des ASUS ProArt PRT-BE5000 in der Übersicht Hersteller und Bezeichnung ASUS ProArt PRT-BE5000 Format Standalone, proprietär Abmessungen 131 x 37,5 x 200 mm Gewicht 503,7 g Prozessor Quad-Core, bis 2,0 GHz RAM 1 GB Speicher 128 MB Flash Kühlung passiv LAN-Ports 1x RJ45 (2,5 Gbit/s)

3x RJ45 (1 Gbit/s) WAN-Ports 1x RJ45 (2,5 Gbit/s) Max. WAN-Ports 1 WAN-Features PPPoE, Static IP, PPTP, L2TP, DMZ, NAT-Passthrough Modem Nein Power over Ethernet Nein WLAN IEEE 802.11be (WiFi 7), Dual-Band, max. 688 Mbit/s mit 2,4 GHz (2x2), max. 4.320 Mbit/s mit 5 GHz (3x3) Layer-3-Features IPv4/IPv6 VPN Server: IPSec, OpenVPN, PPTP, WireGuard

Client: L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard Firewall Stateful Firewall Management Web-Interface (Ethernet) Display Nein Leistungsaufnahme Max. 24 Watt (Netzteilangabe) Garantie 2 Jahre

Preis ab 149,90 Euro