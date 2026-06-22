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Mit dem PRT-BE5000 ist ab sofort ein neuer Heim-Router inklusive WiFi 7 aus ASUS' ProArt-Serie verfügbar. Dies gab das Unternehmen per Pressemitteilung über E-Mail bekannt. Zwar gibt ASUS für den PRT-BE5000 einen empfohlenen Verkaufspreis von 180,95 Euro an, doch beim Geizhals-Preisvergleich ist der Router ab 149,90 Euro gelistet. Das markante Design ist natürlich Geschmackssache, farblich allerdings bleibt sich ASUS mit dunkler Färbung und goldfarbenem ProArt-Schriftzug treu.
Der PRT-BE5000 kommt laut ASUS auf die Abmessungen 131 x 37,5 x 200 mm bei einem Gewicht von 503,7 g. Um den Datendurchsatz kümmert sich ein nicht näher definierter Quad-Core-Prozessor, der laut ASUS bis 2 GHz takten kann. Dem Prozessor zur Seite gestellt wird ein 1 GB fassender Arbeitsspeicher sowie ein 128 MB kleiner Flash-Speicher. Auf der Rückseite sind in Summe fünf RJ45-Netzwerkanschlüsse anzutreffen. Drei Stück fungieren rein als LAN-Ports und können jeweils bis zu 1 Gbit/s an Daten schieben. Hinzu kommen jeweils ein LAN- und WAN-Port bis 2,5 Gbit/s.
Wichtig anzumerken ist, dass der PRT-BE5000 kein integriertes Modem mitbringt. Stattdessen soll das bereits vorhandene Modem für die jeweilige Zugangstechnologie an den WAN-Port angeschlossen werden. Zu den WAN-Features zählen Static IP, PPPoE. PPTP, L2TP, DMZ sowie NAT-Passthrough. Mit modernen VPN-Standards wie OpenVPN und WireGuard ist der PRT-BE5000 Server- und Client-seitig kompatibel. Und schließlich sind auch noch fünf WLAN-Antennen verbaut, zwei Stück für das 2,4-GHz- und drei Stück für das 5-GHz-Frequenzband. Das 6-GHz-Band hat ASUS leider nicht berücksichtigt. Bis zu 688 Mbit/s sollen mit 2,4 und bis zu 4.320 Mbit/s mit 5 GHz drin sein. Kombiniert der Anwender beide Frequenzbänder mittels Multi-Link-Operation, sind im Bestfall bis zu 5 Gbit/s möglich.
Als einzige Taster sind ebenfalls auf der Rückseite der Power-, Reset- und der WPS-Button zur Stelle. Nicht zu vergessen der Stromanschluss für das beiliegende Netzteil. Wer am PRT-BE5000 Interesse hat, kann den Router laut ASUS ab sofort erwerben. Und ein Blick in den Geizhals-Preisvergleich zeigt, dass der PRT-BE5000 ab 149,90 Euro erhältlich ist. Die Garantiezeit beläuft sich auf zwei Jahre.
|Hersteller und Bezeichnung
|ASUS ProArt PRT-BE5000
|Format
|Standalone, proprietär
|Abmessungen
|131 x 37,5 x 200 mm
|Gewicht
|503,7 g
|Prozessor
|Quad-Core, bis 2,0 GHz
|RAM
|1 GB
|Speicher
|128 MB Flash
|Kühlung
|passiv
|LAN-Ports
|1x RJ45 (2,5 Gbit/s)
3x RJ45 (1 Gbit/s)
|WAN-Ports
|1x RJ45 (2,5 Gbit/s)
|Max. WAN-Ports
|1
|WAN-Features
|PPPoE, Static IP, PPTP, L2TP, DMZ, NAT-Passthrough
|Modem
|Nein
|Power over Ethernet
|Nein
|WLAN
|IEEE 802.11be (WiFi 7), Dual-Band, max. 688 Mbit/s mit 2,4 GHz (2x2), max. 4.320 Mbit/s mit 5 GHz (3x3)
|Layer-3-Features
|IPv4/IPv6
|VPN
|Server: IPSec, OpenVPN, PPTP, WireGuard
Client: L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard
|Firewall
|Stateful Firewall
|Management
|Web-Interface (Ethernet)
|Display
|Nein
|Leistungsaufnahme
|Max. 24 Watt (Netzteilangabe)
|Garantie
|2 Jahre
|Preis
|ab 149,90 Euro
|ASUS ProArt Router PRT-BE5000
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 149,90 EUR