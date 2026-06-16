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AVM, bzw. jetzt FRITZ!, bringt den FRITZ!WLAN Stick 6700 ab sofort für 65 Euro in den Handel. Angekündigt wurde dieser bereits auf dem MWC 2026 im Februar. Der USB-Adapter rüstet PCs und Notebooks mit WiFi 7 nach, sofern auch Router, Funkumgebung, Endgeräte und vor allem das Betriebssystem mitspielen, denn die wichtigste Einschränkung nennt der Hersteller in seiner Pressemitteilung selbst: WiFi 7 funktioniert mit dem Stick ausschließlich unter Windows 11.

Der FRITZ!WLAN Stick 6700 arbeitet als Tri-Band-Adapter auf 2,4, 5 und 6 GHz. Für 5 und 6 GHz nennt FRITZ! jeweils bis zu 2.880 MBit/s, auf 2,4 GHz sind es maximal 688 MBit/s. Der Stick nutzt 2x2-MIMO und unterstützt Multi-Link-Operation. Darüber kann ein WiFi-7-Gerät mehrere Funkbänder parallel nutzen, statt nur zwischen ihnen zu wechseln und so die Datenübertragungsraten hochhalten. Gleichzeitig soll WiFi 7 für mehr Stabilität, niedrigere Latenzen und hohe Datenraten sorgen. Der Stick kann den Bandbreiten-Vorteil im 6-GHz-Band aber nur dann ausspielen, wenn auch der Router 6 GHz und MLO bereitstellt. Die beiden anderen Frequenzen dürften vielerorts gut ausgelastet sein. An älteren WLAN-Routern bleibt er abwärtskompatibel, läuft dann aber nicht als vollwertiges WiFi-7-Upgrade.

Angeschlossen wird der Adapter über USB-A. Für Systeme mit USB-C legen die Berliner einen Adapter bei und liefern einen passenden USB-Standfuß mit 0,9 m langem Kabel gleich mit. So soll eine freie und optimale Positionierung des Sticks für bestmöglichen Empfang ermöglicht werden. Der Stick arbeitet nach USB 3.0. Treiber sind auf dem Stick integriert, die Einrichtung soll unter Windows per Plug & Play laufen. Unterstützt werden Windows 11 und Windows 10, wobei Windows 10 wie oben erwähnt, nicht den WiFi-7-Betrieb erhält.

Im Einzelhandel ist der FRITZ!WLAN Stick 6700 bereits ab 65 Euro gelistet und soll ca. ein bis drei Werktagen ausgeliefert werden können.

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