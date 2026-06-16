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Mehrere europäische Hersteller von Netzwerktechnik drängen derzeit auf strengere Sicherheitsvorgaben für importierte Router und andere Netzwerkinfrastruktur. Vier deutsche Unternehmen sowie ein Hersteller aus Litauen haben sich dazu in einem neu gegründeten Branchenverband mit dem Namen Safenet zusammengeschlossen.

Dem Verband gehören die Unternehmen Fritz, Devolo, Lancom, TDT und Teltonika an. Gemeinsam fordern sie vergleichbare Regelungen für Router und Netzwerkgeräte, wie sie die Europäische Union bereits für den Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen eingeführt hat. Hintergrund sind dabei Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit ausländischer Netzwerktechnik, insbesondere bei Produkten aus China.

Nach Ansicht der Unternehmen spielen Router und Heimnetz-Gateways eine zentrale Rolle für die digitale Infrastruktur Europas. Anders als Mobilfunknetze werde der Großteil des Internetverkehrs über solche Geräte abgewickelt. Die Hersteller verweisen diesbezüglich auf Studien, wonach lediglich ein kleiner Teil des Datenverkehrs über Mobilfunknetze läuft, während Router und andere Netzwerkkomponenten den überwiegenden Anteil stemmen.

Der Verband fordert daher mehr Transparenz bei der Herkunft von Hard- und Software. Hersteller und Internetanbieter sollen demnach offenlegen, wo die Geräte entwickelt, produziert und mit Firmware ausgestattet werden. Weiterhin sprechen sich die Unternehmen dafür aus, dass Behörden, Betreiber kritischer Infrastruktur sowie öffentlich finanzierte Einrichtungen verstärkt auf europäische Netzwerktechnologie setzen sollten.

Zusätzlich verlangen die beteiligten Firmen ein eigenes Sicherheitsregelwerk für Router, Switches und weitere Netzwerkkomponenten. Dieses soll sich seinerseits am bestehenden 5G-Instrumentarium der Europäischen Union orientieren und mögliche Risiken bereits bei der Beschaffung und dem Betrieb der Geräte berücksichtigen.

Aus Sicht der Hersteller geht es dabei nicht nur um Cybersicherheit, sondern auch um die Verringerung strategischer Abhängigkeiten. Die offenen europäischen Märkte hätten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass außereuropäische Anbieter erhebliche Marktanteile aufbauen konnten. Nach Angaben des Verbandes entfallen inzwischen rund 40 Prozent des europäischen Marktes für Router und Netzwerkgeräte auf chinesische Hersteller.

Ob die Forderungen politische Unterstützung finden, bleibt abzuwarten. Die Debatte dürfte jedoch an Bedeutung gewinnen, da Netzwerktechnik zunehmend als kritischer Bestandteil der digitalen Infrastruktur betrachtet wird und Fragen der Sicherheit sowie technologischen Souveränität stärker in den Fokus rücken.