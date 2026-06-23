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Vom 23. bis 28. Juni findet bei Amazon wieder der Prime Day statt und zu diesem Anlass ist der inzwischen etablierte NAS-Hersteller UGREEN wieder mit lukrativen Angeboten gut aufgestellt, um der immer wichtiger werdender Datei-Ablegung inklusive Redundanz gerecht zu werden. Vergünstig angeboten wird nicht nur das DH2300-NAS für den Einstieg mit guter Energie-Effizienz, sondern auch das DXP2800-GT- und DXP4800-GT-NAS können zu einem deutlich verringerten Preis abgestaubt werden.

Das kleine DH2300 kann zwei 2,5/3,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen und unterstützt demnach die RAID-Level 0 und 1 sowie auch JBOD. Wenn man von zwei 32-TB-HDDs ausgeht, kann das DH2300 bis zu 64 TB an Speicherkapazität bereitstellen. Im RAID-1-Verbund inklusive Redundanz sind es dann eben maximal 32 TB. Die RK3576-CPU von Rockchip bringt vier Cortex-A72- und zusätzlich vier Cortex-A53-Kerne und bekommt einen 4 GB großen LPDDR4X-Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. Das UGOS-Pro-Betriebssystem ist auf einem 32-GB-eMMC-Speicher abgelegt. Zu den weiteren Anschlüssen zählen dreimal USB 3.2 Gen1 (davon einmal als Typ-C), ein HDMI-Grafikausgang und eine RJ45-Netzwerkbuchse bis 1 Gbit/s.

Auch das DXP2800-GT-NAS-System kann im Höchstfall zwei SATA-6Gbit/s-Laufwerke aufnehmen, bekommt als Unterbau jedoch ordentlich mehr Leistung. UGREEN verbaut AMDs Ryzen Embedded R2514, der auf der Zen+-Architektur basiert und vier Kerne mitbringt. Vom Werk aus sind 8 GB an DDR4-Speicher verbaut, der vom Nutzer bis auf 64 GB erweitert werden kann. Dadurch, dass zu den beiden 2,5/3,5-Zoll-Laufwerken auch noch zwei M2.NVMe-SSDs hinzukommen können, beläuft sich die maximal Speicherkapazität auf 80 TB (2x 32 TB + 2x 8 TB).

Wem dieser Speicherausbau nicht ausreicht, kann auch gleich zum DXP4800 GT greifen. Der Hauptunterschied ist, dass in Summe vier 2,5/3,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden können. Dadurch sind im Maximum 144 TB Speicher möglich (4x 32 TB + 2x 8 TB). Beim DXP2800 GT und beim DXP4800 GT identisch sind die 64 GB an eMMC-Speicher, auf dem auch das UGOS-Pro-Betriebssystem installiert ist, dreimal USB 3.2 Gen2 und dazu zweimal USB 2.0 und ein HDMI-Grafikausgang. Sich vom DXP2800 GT absetzen kann das DXP4800 GT dadurch, dass gleich zwei 10 GbE anstatt einmal vorhanden sind, auch ein SD-3.0-Card-Reader hat das DXP4800 GT mit an Bord.

Die Preise der UGREEN-NAS im Überblick Modell Listenpreis Angebotspreis Rabatt in % Link UGREEN-Shop Link zu Amazon DH2300 246,99 Euro 186,99 Euro 24 % UGREEN Amazon DXP2800 GT 509,99 Euro 399,99 Euro 22 % UGREEN Amazon DXP4800 GT 659,99 Euro 527,99 Euro 20 % UGREEN Amazon

Der Listenpreis für das DH2300-Einstiegs-NAS liegt bei UGREEN selbst bei 246,99 Euro und ist während der Amazon Prime Days für gerade einmal 186,99 Euro zu haben. Dies entspricht einer Preissenkung von 24%. Um 22% heruntergesetzt ist das DXP2800 GT und kostet normalerweise 509,99 Euro. Werden nun 22% abgtezogen, kommt ein Preis von 399,99 Euro heraus. Wer mit dem DXP4800 GT in die Vollen gehen möchte, muss ohne Amazon Prime Day 659,99 Euro bereithalten. UGREEN hat einen Rabatt von 20% eingeräumt, wodurch 132 Euro eingespart werden können. Der Preis liegt folgerichtig bei 527,99 Euro.

UGREEN-Tech-Gagdets bis zu 40 % reduziert!

Doch nicht nur die drei beliebten NAS-Systeme von UGREEN sind als Highlights reduziert, sondern auch diverse Tech-Gadgets. Besonders zu nennen ist das 4er-Pack zu den FineTrack, die ausschließlich mit iOS für Apples Endgeräte kompatibel sind und dessen Batterielebensdauer bis 24 Monate angegeben wird. Anstatt 34,99 Euro sind die vier Tracker für 19,83 Euro zu haben. Um 37% reduziert ist auch die FineCam Lite von UGREEN, die hoch bis zur 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann und über weitere Features verfügt. Dazu zählen ein Autofokus, ein Mikrofon, eine Objektivabdeckung und einen Field of View von 70° erlaubt. Von 49,99 Euro wurde die FineCam Lite auf 31,70 Euro reduziert.

Für viele interessant dürfte auch eine starke Powerbank sein. Von UGREEN gibt es die tragbare Powerbank mit sehr hohen 48.000 mAh, die sich mit 300W an Leistung wieder sehr schnell aufladen lassen. Die jeweils beiden Typ-A- und Typ-C-Anschlüsse stellen jeweils eine Ladeleistung bis 3 A bereit und auch ein Display ist mit eingebaut, das den aktuellen Verbrauch anzeigt. Ohne Amazon Prime Day ist die Powerbank für 199,99 Euro zu haben und wird während der Prime Days um satte 40% auf 119,99 Euro heruntergesetzt.

Die Preise des UGREEN-Tech-Gadgets im Überblick Modell Listenpreis Angebotspreis Rabatt in % Link UGREEN-Shop Link zu Amazon FineTrack 4er Pack 34,99 Euro 19,83 Euro 43 % - Amazon FineCam Lite 49,99 Euro 31,70 Euro 37 % - Amazon Powerbank

(48.000 mAh) 199,99 Euro 119,99 Euro 40 % UGREEN -

Generell und gültig für alle NAS-Systeme von UGREEN gibt es während der Amazon Prime Days bei Amazon und bei UGREEN eine Rabattierung bis 400 Euro und für sämtliche Tach-Gadgets bis 40 % ebenfalls bei Amazon und bei UGREEN direkt.

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