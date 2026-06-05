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Synology ist natürlich auch auf der diesjährigen Computex zugegen und hat mit der Zukunft von DSM großes vor (dazu später mehr). Der Gegenpart zur Software ist dann eben die Hardware und davon hatte das Unternehmen auf dem Stand ebenfalls einiges im Gepäck. Angefangen von der bereits bekannten PAS7700 und der BeeStation Plus waren das DVA7400- und GS3400-System die wirklichen Neuerungen, die es auch erst später zu kaufen geben wird.

Synologys DVA7400 ist ein Deep-Video-Analytics-Network-Video-Recorder (kurz: DVANVR) und wurde im 19-Zoll-Rackmount-Format gefertigt. Bis zu 100 Kamera-Streams kann das System gleichzeitig erfassen. Mithilfe der dedizierten AI-Grafikkarten, die mit 16 GB VRAM ausgestattet ist, lassen sich 40 simultane KI-Analyse-Tools ausführen, sodass beispielsweise Personen und Fahrzeuge erfasst werden können. Die genaue CPU ist nicht bekannt, doch soll es sich um ein Modell von AMD handeln. Die AI-Grafikkarte kommt auf mehr als 190 TFLOPS. Angaben zum Arbeitsspeicher und dessen Ausbau sind bislang nicht bekannt, doch ist dieser erweiterbar.

Die Anzahl von HDD-Bays liegt bei 16 Stück, sodass jede Menge Speicher eingebunden werden kann und somit für viele und lange Aufnahmezeiten bereitsteht. Bei der Netzwerk-Anbindung ist von zweimal 10 GbE für die Video-Streams und sonstige Daten und einmal 1 GbE für das Management die Rede.

Mit dem GS3400 wurde auch ein Node-System aus der neuen GridStation-Serie enthüllt. Es handelt sich um ein erstes Scale-Out-Storage-System, gedacht für große und unstrukturierte Datenmengen. Konzipiert ist dieses System für den Enterprise-Einsatz für die Archivierung, für Backups, Überwachungsvideos, Logs sowie große File-Sharing-Umgebungen mit hoher Wachstumsrate und langen Retention-Zeiten. Mehrere GS3400-Systeme können zu einem größeren Cluster zusammengefasst werden, wodurch die Rechenleistung, die Speicherkapazität und die Redundanz mit der Anzahl der Nodes linear angehoben werden.

Und die Möglichkeiten sind ziemlich beeindruckend. Im Minimum sind fünf Nodes (also fünf der GS3400-Systeme) erforderlich und im Maximum dürfen es satte 48 Stück sein. Die maximale Roh-Speicherkapazität vor diversen RAID-Speicherpools liegt pro Cluster mit 48 Nodes bei 11,5 Petabyte. Bei voll ausgebauter Cluster-Größe soll der sequenzielle Lesedurchsatz über das SMB-Protokoll bei soliden 70 GB/s liegen. Neben SMB (Server Message Block) wird auch NFS (Network File System) und S3 (Object Storage) unterstützt.

Im 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein moderner Intel-Xeon-Prozessor, wobei das genaue Modell nicht bekannt ist. Dazu gibt es DDR5-RDIMM-ECC-Module, die erweitert werden können. Je nach Konfiguration kann sich die Ausstattung unterscheiden. Dies gilt auch für die Netzwerk-Anbindung, die bis 100 GbE mit QSFP28-Modulen reichen.

Beide Geräte sollen noch in diesem Jahr erhältlich sein, wobei die Preise durch Synology nicht kommuniziert wurden.