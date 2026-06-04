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QNAP hat auf der Computex 2026 zahlreiche Neuerungen rund um NAS-Systeme, künstliche Intelligenz und Videoüberwachung vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei lokale KI-Anwendungen, die sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmen interessant sein könnten.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der neuen Generation KI-fähiger NAS-Systeme. Bereits aktuelle Modelle verfügen über ausreichend Rechenleistung, um verschiedene KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät auszuführen. Ein neues gezeigtes 8-Bay-NAS mit Intel-Prozessor kann allerdings laut QNAP inzwischen bis zu 180 TOPS erreichen und soll damit zahlreiche Analyse- und Suchfunktionen ohne zusätzliche Hardware bewältigen können.

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Parallel dazu entwickelt QNAP auch seine Suchsoftware weiter. Die kommende Version von Qsirch erhält eine KI-gestützte Suchfunktion, die Inhalte nicht nur in Bildern, sondern auch in Videos analysieren kann. Nutzer können dann natürliche Suchanfragen verwenden, um bestimmte Motive, Orte oder Ereignisse in großen Mediensammlungen aufzuspüren. Darüber hinaus werden Videos automatisch transkribiert, wodurch sich auch gesprochene Inhalte durchsuchen lassen. Einzelne Szenen können so anhand von Stichworten gezielt gefunden werden, ohne das komplette Material manuell durchsuchen zu müssen.

Für anspruchsvollere Anwendungen präsentierte QNAP das neue KI-System QAI H1290 FX. Das NAS basiert auf einem AMD-Epyc-Prozessor und bietet zwölf Einschübe. Zusätzlich lassen sich leistungsstarke Grafikkarten integrieren. Auf der Messe zeigte der Hersteller Konfigurationen mit Nvidia-RTX-Pro-GPUs, die lokale KI-Modelle direkt auf dem System ausführbar machen.

Der Fokus liegt vor allem auf sogenannten On-Premises-Lösungen. Unternehmen können KI-Modelle innerhalb der eigenen Infrastruktur betreiben, ohne sensible Daten an externe Cloud-Dienste übertragen zu müssen. Über die Container Station lassen sich verschiedene KI-Anwendungen etwa mittels Docker-Containern oder virtuellen Maschinen bereitstellen. Vorgefertigte Vorlagen sollen die Einrichtung vereinfachen und den Einstieg in lokale KI-Workloads erleichtern.

Auch im Bereich Videoüberwachung erweitert QNAP die Funktionen seiner QVR-Surveillance-Plattform. Künftig können gespeicherte Aufnahmen mithilfe natürlicher Sprache durchsucht werden. Statt Zeitpunkte oder Kameranummern manuell zu überprüfen, reichen beschreibende Suchbegriffe aus, um bestimmte Personen, Handlungen oder Objekte zu finden. Die KI analysiert das Videomaterial und liefert passende Treffer innerhalb kurzer Zeit.

Darüber hinaus sollen sich verschiedene KI-Dienste miteinander kombinieren lassen. Anwender können Informationen aus Überwachungssystemen abrufen, Statusmeldungen ihrer NAS-Systeme analysieren oder weitere Automatisierungen über Textabfragen starten.