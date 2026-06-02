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QNAP erweitert sein Netzwerkportfolio um die neue QSW-M2130-Serie und richtet sich damit vor allem an Unternehmen, die auf Multi-Gigabit-Netzwerke mit zentralisierter Verwaltung setzen. Die neue Switch-Familie umfasst die Modelle QSW-M2130-4C2S24T und QSW-M2130P-2C2S26T und kombiniert 2,5-Gigabit-Ethernet mit 10-Gigabit-Uplinks.

Beide Modelle sind als Layer-2-Web-Managed-Switches ausgelegt und können sowohl als Access-Switch für Endgeräte als auch als Aggregations-Switch innerhalb einer größeren Netzwerkinfrastruktur eingesetzt werden. Die Geräte können den Datenverkehr zahlreicher Clients, NAS-Systeme und weiterer Netzwerkkomponenten über 2,5-Gigabit-Anschlüsse bündeln und diesen über 10-Gigabit-Verbindungen an das Kernnetz weiter leiten.

Das Modell QSW-M2130-4C2S24T verfügt über 24 RJ45-Ports mit 2,5 GbE, zwei 10-Gigabit-SFP+-Ports sowie vier kombinierte 10-Gigabit-Anschlüsse, die sowohl Kupferverbindungen über RJ45 als auch Glasfaserverbindungen per SFP+ unterstützen. Eine flexible Port-Konfiguration will die Anpassung an bestehende Netzwerkverkabelungen und unterschiedliche Infrastrukturkonzepte ermöglichen.

Beim QSW-M2130P-2C2S26T erweitert QNAP die Ausstattung um den IEEE-802.3bt-PoE++-Standard. Der Switch bietet ebenfalls 24 Anschlüsse mit 2,5 GbE, ergänzt durch zwei 10-Gigabit-SFP+-Ports, zwei dedizierte 10-Gigabit-RJ45-Ports sowie zwei weitere Kombi-Ports. Das integrierte PoE-System kann dabei eine Gesamtleistung von bis zu 375 Watt bereitstellen. Einzelne Ports können je nach Konfiguration bis zu 90 Watt liefern. Dadurch sollen sich auch leistungsstarke Netzwerkgeräte wie Wi-Fi-6-, Wi-Fi-6E- oder Wi-Fi-7-Access-Points, hochauflösende IP-Kameras, VoIP-Telefone oder Digital-Signage-Lösungen direkt über das Netzwerkkabel mit Strom versorgen lassen.

Zur Netzwerkverwaltung unterstützt die QSW-M2130-Serie zahlreiche Layer-2-Funktionen. Dazu zählen Link Aggregation Control Protocol (LACP), VLAN-Konfigurationen, Quality of Service (QoS) sowie IGMP Snooping zur Optimierung von Multicast-Datenverkehr. Ergänzt wird dies durch Sicherheitsfunktionen wie Access Control Lists (ACL), Schutzmechanismen gegen Denial-of-Service-Angriffe, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) zur Vermeidung von Netzwerkschleifen sowie Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Die Verwaltung erfolgt über das QNAP Switch System (QSS), das eine grafische Weboberfläche für Konfiguration, Überwachung und Firmware-Aktualisierungen bereitstellt. Dadurch sollen auch umfangreichere Netzwerkinstallationen ohne separate Management-Software administriert werden können.

Beide Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich. Der QSW-M2130-4C2S24T wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro angeboten. Für das PoE++-fähige Modell QSW-M2130P-2C2S26T nennt QNAP einen Preis von 899 Euro.