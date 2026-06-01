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Bereits im letzten Jahr hatte FRITZ! (da noch AVM) die FRITZ!Box 7630 angekündigt und in Aussicht gestellt, die die FRITZ!Box 7530 beurlauben soll. Das Unternehmen FRITZ! teilte uns heute per Pressemitteilung mit, dass die FRITZ!Box 7630 ab heute erhältlich ist und sich natürlich vornehmlich an DSL-Nutzer richtet, die über noch keinen modernen Glasfaser-Anschluss verfügen. Doch auch mit installiertem ONT lässt sich die FRITZ!Box 7630 auch an einem FTTH-Anschluss betreiben. Zu diesem Zweck bringt die FRITZ!Box 7630 auch einen WAN/LAN-Port bis 2,5 Gbit/s mit.

Das in der FRITZ!Box 7630 verbaute DSL-Modem kann alle gängigen DSL-Standards bis hoch zum 35b-Profil und damit bis 300 Mbit/s bedienen. Für die kabelgebundene Konnektivität sorgen drei Gigabit-LAN-Buchsen, einmal USB 3.2 Gen1, eine analoge Telefon-Buchse (RJ11) sowie einmal TAE-F. Für sämtliche WLAN-Geräte ist der WiFi-7-Standard mit 2x2-MIMO verbaut, jedoch muss auf das 6-GHz-Frequenzband verzichtet werden. Mit dem 2,4-GHz-Band sind bis zu 688 Mbit/s und mit dem 5-GHz-Band bis zu 2.880 Mbit/s möglich, was kombiniert mittels MLO (Multi-Link-Operation) in 3,6 Gbit/s münzt.

Doch auch für die Festnetz-Telefonie hat die FRITZ!Box 7630 eine DECT-Basis integriert bekommen, sodass also auch bis zu sechs kabellose Festnetz-Telefone eingebunden und genutzt werden können. Gleiches gilt auch für diverse Smart-Home-Geräte aus dem IoT-Segment. Unverändert kann auch die FRITZ!Box 7630 an der Wand montiert werden, verbraucht bis zu acht Watt und erhält eine Garantiezeit von fünf Jahren.

Die FRITZ!Box 7630 ist laut FRITZ! ab sofort für einen Preis von 299 Euro erhältlich.