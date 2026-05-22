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Nachdem FRITZ!OS 8.25 im März für mehrere Router veröffentlicht wurde, schieben die Berliner das Update nun für weitere Modelle nach und öffnen zugleich den nächsten Labor-Zweig. Die FRITZ!Box 7520, 7520 Typ-B, die FRITZ!Box 7583 und die FRITZ!Box 7583 VDSL erhalten ab sofort FRITZ!OS 8.25 über die Update-Funktion ausgerollt. Für die FRITZ!Box 7590 AX steht mit FRITZ!OS 8.50 dagegen eine neue Test-Firmware bereit.

Der Rollout betrifft vorwiegend Router-Modelle, die nicht mehr ganz aktuell sind, in vielen Haushalten aber noch immer zum Einsatz kommen. Die Aktualisierung bringt zwar kein großes Oberflächen-Update, stattdessen repariert und optimiert sie den Unterbau: Online-Monitor, Kindersicherung, Ausfallschutz, Priorisierung, WireGuard-Anzeige und Fernzugriff bekommen einige Anpassungen, wie wir sie bereits im März vorgestellt hatten. Bei der FRITZ!Box 7520 werden zusätzliche Netzanpassungen für die Deutsche Telekom und Systemstabilität genannt. Bei der FRTZ!Box 7583 ändert sich dagegen die Behandlung von Portfreigaben über UPnP, bzw. TR-064.

Parallel testet AVM, bzw. jetzt FRITZ!, auf der FRITZ!Box 7590 AX die nächste große Softwareversion. FRITZ!OS 8.50 bringt im Labor neue DECT- und Smart-Home-Funktionen. Der SOS-Ruf wird Teil des vereinfachten Modus und kann bis zu vier Notfallkontakte automatisch nacheinander anrufen. Smart-Home-Steckdosen können bei Überlast nach einer festgelegten Dauer abschalten. Routinen lassen sich mit mehreren Auslösern anlegen.

Auch im Heimnetz geht FRITZ!OS 8.50 weiter. Bei manuell konfigurierten WireGuard-Verbindungen lassen sich nun auch VPN-Verbindungen für die Benutzereinwahl anlegen. Die Kindersicherung wird bei VPN-Nutzung und bei Geräten im Gastnetz korrigiert. Im Mesh kann mindestens ein FRITZ!-Produkt über die Oberfläche aktiviert werden, ohne die Taste an der FRITZ!Box zu drücken. Zudem verteilt die FRITZ!Box das DNS-Suffix "fritz.box" standardmäßig nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte. Wer das alte Verhalten benötigt, kann es in den erweiterten Netzwerkeinstellungen wieder einschalten.

In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle im FRITZ! Labor für die neue Version 8.50 aufgenommen und zusätzliche Optimierungen ergänzt. Dazu zählt auch die FRITZ!Box 5690 Pro, welche im Rahmen des FRITZ! Labors die Matter-Bridge-Funktion für mehr Optionen im Smart Home erhalten wird.