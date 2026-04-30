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Bereits im Vorfeld deutete sich mit der Ubiquiti Dream Machine Beast (kurz: UDM Beast) ein neues Cloud-Gateway für den 19-Zoll-Serverschrank an, das im Vergleich zur UDM Pro bedeutend leistungsstärker und für potente Netzwerke der Zukunft konzipiert ist. Der ARM-v9-Prozessor mit acht Rechenkernen und bis zu 2,1 GHz an Taktfrequenz sollen für einen beeindruckenden WAN-Datendurchsatz bis 25 Gbit/s (3,125 GB/s) sorgen. Gleichzeitig können zwei 3,5-Zoll-HDDs als NVR-Storage für die Video-Überwachung mittels Kameras von Ubiquiti und der Protect-Applikation eingebaut werden.

Um die bedeutend größere Leistung einmal in Zahlen festzuhalten: Im Vergleich zur UDM Pro soll die UDM Beast einen IDS/IPS-Datendurchsatz (Intrusion Detection System und Intrusion Prevention System) von beeindruckenden 25 Gbit/s anstatt 3,5 Gbit/s bewerkstelligen. In Byte sind es somit 3,125 GB/s vs. 0,4375 GB/s. Auch die maximale Client-Kapazität hat sich drastisch von 1.000 bis auf 7.500 erhöht. Für viele Netzwerk-Enthusiasten ist auch ein hoher VPN-Durchsatz wichtig. Kam die UDM Pro mit einer WireGuard-VPN-Verbindung laut Ubiquiti bis auf 0,45 Gbit/s (56,25 MB/s), soll es die UDM Beast bis auf 1,81 Gbit/s (226,25 MB/s) schaffen.

Für diese hohe Performance sorgt ein ARM-v9-Prozessor, der mit acht Kernen ausgestattet ist und bis 2,1 GHz takten kann. Ihm wird mit 16 GB ein vergleichsweise großer Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. Die UDM Pro bringt im Vergleich nur ein Viertel der Menge mit. Die UDM Beast bringt außerdem eine integrierte SSD mit 128 GB Kapazität mit, die für das UniFi-OS und für die weiteren Applikationen, wie Network, Protect, Access, Talk und Connect genutzt werden kann. Sofern auch Kameras von Ubiquiti für die Videoüberwachung eingesetzt werden sollen, lassen sich zwei 3,5-Zoll-HDDs mit unterbringen, auf denen dann die Aufnahme gespeichert wird.

Und die UDM Beast kann viele UniFi-Geräte unter einen Hut bringen, nämlich 750 Stück. Alleine bis zu 100 HD-, 60 2K- und 40 4K-Kameras. An Ethernet-Ports bringt die UDM Beast hingegen jeweils zweimal SFP28 (25 Gbit/s) und SFP+ (10 Gbit/s) und dazu acht RJ45-Ports bis 10 Gbit/s und zwei 1-Gbit/s-Buchsen. Davon sind ein SFP28 und ein 10-GbE-Anschluss per Default als WAN-Port vorkonfiguriert. In Summe können bis zu acht WAN-Ports als Multi-WAN-Load-Balancing oder auch als WAN-Failover eingerichtet werden. Auch kann die UDM Beast an eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) von Ubiquiti angebunden werden, damit das System bei einem Stromausfall weiterlaufen kann. Für die Kühlung sind rückseitig fünf Lüfter verbaut worden.

Bei der Leistungsaufnahme gibt Ubiquiti maximal 100 Watt an, das integrierte Netzteil kann bis 150 Watt stemmen und ist damit sehr gut dimensioniert. Neben dem Management über den integrierten UniFi-Controller befindet sich an der Front auch das bekannte 1,3 Zoll große Touchscreen-Display. Über den eigenen EU-Store kann die UDM Beast ab sofort zu einem Preis von 1.618 Euro inkl. Mwst erworben werden.