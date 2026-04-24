Werbung

Fritz erweitert sein Labor-Programm und stellt eine neue Beta-Firmware für insgesamt 13 Router- und Repeater-Modelle bereit. Die unter FritzOS 8.24 geführten Testversionen richten sich an Nutzer, die vor der finalen Veröffentlichung kommende Funktionen und Optimierungen erproben möchten. Neben mehreren DSL- und Kabelroutern werden dabei auch diverse WLAN-Repeater sowie ein Mesh-Set mit aktualisierter Software versorgt.

Die Bandbreite der unterstützten Geräte reicht von Kabelroutern wie der FritzBox 6690 und 6670 bis hin zu Modellen wie der FritzBox 7690, 5690, 4060 und 4050. Im Repeater-Segment erhalten unter anderem der FritzRepeater 6000, 3000 AX, 2700, 1700 sowie der 1200 AX und das FritzMesh Set 1600 entsprechende Updates. Die jeweiligen Versionsnummern variieren je nach Gerät, basieren jedoch alle auf dem Entwicklungszweig 8.24.

Technisch konzentrieren sich die Anpassungen vordergründig auf Stabilität, WLAN-Leistung und Detailverbesserungen in der Netzwerkverwaltung. Bei mehreren Routern wurde ein Fehler behoben, der bei manuell festgelegten Kanälen im 5-GHz-Band eine reduzierte Kanalbandbreite verursachen konnte. Auch Probleme mit der Anzeige moderner Verbindungsarten, etwa bei Wi-Fi-7-Geräten mit Multi-Link-Operation, wurden adressiert. Zusätzlich wurden Einschränkungen beim Datendurchsatz in Verbindung mit bestimmten Konsolen behoben.

Im Bereich Internetfunktionen wurden spezifische Fehler in der Kindersicherung korrigiert, die die Sperrung von Geräten im Gastnetz beeinträchtigen konnten. Einige Modelle sollen zudem von einer allgemein verbesserten Systemstabilität profitieren, ohne dass umfangreiche weitere Änderungen dokumentiert wurden.

Bei den Repeatern liegt ein Fokus auf der Optimierung der Funkverbindung. Dazu gehört die Behebung von Problemen, bei denen nach Radarerkennung die Kanalbandbreite dauerhaft eingeschränkt blieb. Ergänzend wurden Optionen zur besseren Kontrolle von Energy Efficient Ethernet eingeführt, insbesondere für Geräte mit bekannten Inkompatibilitäten. Auch hier steht die Stabilisierung der Verbindung im Vordergrund.

Die Installation erfolgt bei bereits teilnehmenden Geräten direkt über die Benutzeroberfläche. Nutzer, die neu in das Testprogramm einsteigen, müssen die entsprechende Firmware manuell herunterladen und einspielen. Voraussetzung ist eine aktuelle, stabile Version des Betriebssystems. Zudem wird empfohlen, vor der Installation eine Sicherung der bestehenden Konfiguration anzulegen, um bei Problemen schnell zum vorherigen Zustand zurückkehren zu können.