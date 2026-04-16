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Um die WLAN-Verbindung in großen Wohnungen oder Häusern im FRITZ!-Ökosystem erweitern zu können, bietet das Unternehmen bereits seit längerem den FRITZ!Repeater 2700 an. Der WLAN-Repeater ist mit dem WiFi-7-Standard (IEEE 802.11be) kompatibel und ist gleichzeitig flexibel einsetzbar. Heute hat uns FRITZ! per Pressemitteilung darüber informiert, dass es den FRITZ!Repeater 2700 nun auch im 2er- und 3er-Pack zu kaufen geben wird, um direkt ein WLAN-Mesh erstellen zu können.

Praktischerweise bekommt jeder der FRITZ!Repeater 2700 über die heimische Steckdose die nötige Energie und verzichtet somit auf ein separates Netzteil mit langem Kabel. Der vorliegende WiFi-7-Standard beinhaltet im Falle des FRITZ!Repeater 2700 das 2,4- und 5-GHz-Frequenzband, das 6-GHz-Band wird somit nicht unterstützt, ist jedoch für die Erfüllung des WiFi-7-Standards auch nicht zwingend erforderlich. Bis zu 688 Mbit/s sind laut FRITZ! an Übertragungsrate mit dem 2,4- und beachtliche 5,7 Gbit/s mit dem 5-GHz-Band drin. Inklusive Multi-Link-Operation spricht das Unternehmen von bis zu 6,5 Gbit/s.

Für die Anbindung der FRITZ!Repeater 2700 an die bereits vorhandene FRITZ!Box dienen zwei Modi. Einmal klassisch als WLAN-Repeater inklusive Meshing und alternativ auch als WLAN-Access-Point. Denn der FRITZ!Repeater 2700 bringt an der Unterseite einen RJ45-LAN-Port mit, der Daten bis 2,5 Gbit/s schieben kann. Im WLAN-Access-Point-Modus kann der FRITZ!Repeater 2700 natürlich seine volle Leistung entfachen. Doch auch bei der kabellosen Erweiterung des WLAN-Netzes sollen die Geräte laut FRITZ! leistungsstark sein. Das Unternehmen selbst gibt an, dass das Zweierpack für Haushalte bis vier Zimmern auf einer oder zwei Etagen ausreichend sein soll. Mit dem Dreierpack hingegen sollen auch mehr als vier Zimmer bestens abgedeckt sein. Doch kommt dies auch auf die baulichen Bedingungen an.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Zweierpack beschreibt FRITZ! mit 329 Euro und für das Dreiergespann mit 449 Euro. Es kann sich jedoch gerade am Anfang eher lohnen, mehrere einzelne FRITZ!Repeater zu kaufen, denn ein einzelner FRITZ!Repeater 2700 ist ab etwa 125 Euro erhältlich. Bei zwei Stück wären es 250 Euro und bei drei Stück dann 375 Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt werden das Zweier- und Dreierpack sicherlich ebenfalls im Preis fallen. Laut FRITZ! sind die beiden Sets ab sofort erhältlich.