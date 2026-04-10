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Für den kommenden 23. April wird Minisforum das N5 Max AI NAS-System genauer vorstellen, doch hat das Unternehmen über die X-Plattform bereits einen Teaser veröffentlicht, der die grobe Ausrichtung des Systems offenbart. Als Herzstück wird AMDs Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) verbaut sein, der gleich 16 schnelle Zen-5-Kerne mitbringt und dank SMT-Unterstützung 32 Threads gleichzeitig abarbeiten kann. In Summe soll das System laut Minisforum bis zu 200 TB an Speicherplatz unter einen Hut bringen können. Schnelle Anbindungen wie Dual-10-GbE und sogar USB4v2 gehören zu den Hauptmerkmalen.

Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das N5 Max AI auf der CES 2026 in Las Vegas und der Marktstart wird nun vorbereitet. Einzelne Details bleiben zwar bisher noch verborgen, doch hat Minisforum im X-Post ein paar grundlegende Eckpfeiler angedeutet. Neben einer AI-Performance von bis zu 126 TOPS wird das System gleich mit 64 GB an LPDDR5X-Arbeitsspeicher ausgeliefert. Zumindest laut den Spezifikationen zum Ryzen AI Max+ 395 wird ersichtlich, dass die CPU bis zu 128 GB adressieren kann, somit kann davon ausgegangen werden, dass der maximale Speicherausbau auch bei 128 GB liegen wird.

Der maximale Speicherausbau von 200 TB setzt sich aus fünf 3,5-Zoll-Drive-Bays (5x 32 TB, SATA) und fünf M.2-M-Key-Schnittstellen (5x 8 TB) zusammen. Diverse RAID-Level werden unterstützt, darunter RAID 0, 1, 5 und 6. Für einige Nutzer dürften auch RAID Z1 und RAID Z2 für das ZFS-Dateisystem interessant sein, die dem RAID-5- und RAID-6-Level entsprechen. Sprich, aus dem RAID-Verbund kann eine (RAID 5) oder zwei HDD(s) (RAID 6) ausfallen, ohne dass es zum Datenverlust kommt. Für den schnellen Datentransfer setzt Minisforum auf gleich zwei 10-Gbit/s-RJ45-LAN-Ports und auf zwei USB4v2-Typ-C-Anschlüsse (80 Gbit/s).

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Am Donnerstag, den 23. April wird Minisforum mehr Details zum N5 Max AI herausrücken. Dazu zählen hoffentlich auch der Preis und die Verfügbarkeit des Systems. Das Ziel des N5 Max AI ist nicht nur die Bereitstellung von Daten im Netzwerk, sondern gleichzeitig auch für private AI-Funktionen.