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Satelliten-Internet für Geschäftskunden

Deutsche Telekom kooperiert mit Starlink

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Deutsche Telekom kooperiert mit Starlink
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Zunächst nur für Geschäftskunden bietet die Deutsche Telekom in Kooperation mit Elon Musks Starlink den SIA-Service (Satellite Internet Access) an. Sei es zur Überbrückung, wenn weder ein DSL-Anschluss noch ein Glasfaser-Anschluss an der Geschäfts-Adresse möglich ist, oder auch als Redundanz als Failover, wenn der DSL- oder Glasfaser-Anschluss ausfallen sollte. Möglich ist auch der Satellite-to-Mobile-Betrieb, um die Erreichbarkeit von unterwegs aus zu verbessern, wenn der Mobilfunkempfang schlecht ausfällt. Die Deutsche Telekom bietet von der Antennen-Montage bis zur Inbetriebnahme einen ganzheitlichen Service an.

Der Vorteil des Internets von der Erdumlaufbahn aus liegt auf der Hand: Der SIA-Service ist komplett unabhängig von den auf der Erde verbauten Internet-Zugangstechnologien, wie eben dem 5G-Mobilfunk, DSL, Kabel und Glasfaser. Und gerade in Deutschland hinkt der bundesweite Ausbau vom zukunftssicheren Glasfaser-Anschluss noch sehr weit hinterher, sodass Starlink zur wahren Option wird. Die Verfügbarkeit von Starlink gibt das Unternehmen mit 99,9 % an. Um die komplette Betreuung des Geschäftskunden kümmert sich die Deutsche Telekom selbst. Von Starlink selbst stammt die Antenne zum Empfangen und Senden der Internet-Daten über Elon Musks Starlink- beziehungsweise SpaceX-Satelliten, von denen bereits mehr als 10.000 Stück rund um den Erd-Orbit positioniert wurden.

Bildquelle: Deutsche Telekom

Von den Internet-Bandbreiten reicht es abhängig von der Netzlast bis 400 Mbit/s im Download und bis 40 Mbit/s im Upload. Dies entspräche somit theoretisch 50 MB/s im Down- und 5 MB/s im Upstream. Bei der Latenz sind 20 bis 60 ms realistisch und für Business-Tätigkeiten mehr als ausreichend. Eine Daten-Flatrate gibt es jedoch nicht. Stattdessen lassen sich flexible Datenpakete buchen, die von 50 GB bis 10 TB im Monat reichen. Auch eine statische und öffentliche IPv6-Adresse gibt es nicht. Sie ist wie bei allen Privat-Anschlüssen der Deutschen Telekom dynamisch. Für die Auflösung von IPv4-Adressen findet das CGNAT-Verfahren (Carrier Grade Network Address Translation) statt.

Geschäftskunden der Deutschen Telekom können bei Interesse ab sofort einen SIA-Internet-Anschluss buchen.

Quellen und weitere Links
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