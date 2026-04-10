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Das Fritz!Smart Gateway erhält mit Fritz!OS 8.26 nach längerer Pause ein neues Firmware-Update, das vor allem die Unterstützung und Stabilität von Smart-Home-Standards erweitert. Neben Fehlerbehebungen bringt die Aktualisierung auch mehrere funktionale Ergänzungen für Zigbee- und Matter-Umgebungen mit sich.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Zigbee-Standards. Mit der neuen Version werden erstmals Sensoren mit integrierter Helligkeitsmessung unterstützt, wodurch sich automatisierte Abläufe stärker an das Umgebungslicht anpassen lassen. In einigen Fällen ist es allerdings erforderlich, bereits verbundene Geräte erneut zu koppeln, damit die neuen Funktionen korrekt genutzt werden können. Parallel dazu wurde auch die Kompatibilitätsliste deutlich erweitert und umfasst nun mehr als 220 unterstützte Geräte, darunter Lampen, Steckdosen, Sensoren und Rollladensteuerungen. Ergänzend wurden Optimierungen an der Funkkommunikation vorgenommen, die sowohl Zigbee- als auch DECT-Verbindungen stabilisieren und die Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb erhöhen sollen.

Auch beim Smart-Home-Standard Matter gibt es funktionale Erweiterungen. Mit FritzOS 8.26 werden Gruppen, Vorlagen und Routinen unterstützt, wodurch sich mehrere Geräte gleichzeitig steuern und automatisierte Abläufe strukturierter umsetzen lassen. Diese Funktionen greifen direkt in die Geräteverwaltung ein und ermöglichen eine zentralisierte Organisation innerhalb kompatibler Ökosysteme, etwa in Verbindung mit Plattformen wie Amazon Alexa oder Google Home.

Darüber hinaus behebt das Update einzelne Kompatibilitätsprobleme. So wurde ein Fehler korrigiert, der die Einbindung bestimmter Geräte verhinderte, darunter ein Dimmer-Modell von Ikea. Solche Anpassungen betreffen vor allem die Geräteerkennung und das Pairing, die im Hintergrund über standardisierte Protokolle abgewickelt werden.

Die Installation der Firmware kann entweder über eine gekoppelte Fritz!Box erfolgen oder direkt über die Weboberfläche des Gateways. In beiden Fällen wird das Update über die jeweilige Benutzeroberfläche angestoßen und automatisiert eingespielt. Mit der neuen Version wird die technische Basis des Gateways weiter ausgebaut, insbesondere im Hinblick auf Interoperabilität und stabile Funkverbindungen innerhalb moderner Smart-Home-Umgebungen.