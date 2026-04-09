Werbung

Um einen sehr großen Speicherausbau zu ermöglichen, wird Asustor in diesem Monat den 18,6 kg schweren Lockerstor 24R Pro Gen2 ins Rennen schicken, der verteilt auf 24 Drive-Bays bis zu 768 TB an Datenspeicher bereitstellen kann, wenn 32-TB-HDDs berücksichtigt werden. Um alle 24 Laufwerke unter einen Hut bringen zu können, setzt Asustor auf die 19-Zoll-Rackmount-Bauform mit 4 HE (Höheneinheiten) und setzt als Unterbau mit dem AMD Ryzen 7 Pro 7745 auf eine leistungsstarke CPU.

AMDs Ryzen 7 Pro 7745 bringt acht Zen-4-Kerne mit, die einen Grundtakt von 3,8 GHz bei einer TDP von 65 W aufweisen und hoch bis 5,3 GHz takten können. Zum Auslieferungszustand gehören auch 16 GB an DDR5 UDIMM ECC mit 4.800 MT/s (Single-Channel), doch der Arbeitsspeicher lässt sich bei Bedarf mit vier 48-GB-DIMMs bis auf 192 GB aufstocken. Wem die 24 Drive-Bays für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke nicht ausreichen sollten, kann das optional erhältliche Xpanstor 12R (2 HEs) mit anschließen, sodass es in diesem Fall insgesamt 36 Laufwerke wären und bis zu 1,152 PB an Speicher möglich sind. Die Zusatzeinheit kann im Vergleich zum Lockerstor 24R Pro Gen2 neben SATA3-Laufwerke auch SAS-3-HDDs ansprechen.

Neben Single-Mode und JBOD werden die RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 50 und 60 unterstützt. Im laufenden Betrieb können auch Hot-Swap-kompatible HDDs installiert werden. Die Nutzung von iSCSI und NFS ist selbstredend möglich sowie auch die Virtualisierung mittels Hyper-Visors, wie VMWare, Citrix, Hyper-V. Auch Docker-Container können verwendet werden. Für die Netzwerk-Sicherheit hat Asustor ebenfalls gesorgt. Neben einer integrierten Firewall werden VPN-Verbindungen, SSL-Zertifikate und der automatische Logout unterstützt. Die AES-256-Ordner-Verschlüsselung, die 2-Faktor-Authentifizierung und auch eine Anti-Virus-Software erweitern grundlegend die Sicherheit.

Auf dem Mainboard des Lockerstor 24R Pro Gen2 kann für das ADM-Betriebssystem (Asustor Data Master) eine PCIe-SSD mit sehr schneller PCIe-5.0-x4-Anbindung eingesetzt werden. Hinzu kommen auch ein PCIe-5.0-x8- und ein PCIe-5.0-x4-Erweiterungssteckplatz, in denen wahlweise weitere SAS-Storage-Controller oder auch schnellere Netzwerk-Karten bis 50 Gbit/s eingesetzt werden können. Apropos Netzwerk: Das I/O-Panel des Systems bringt selbst schon zwei 10-GbE- und zwei 1-GbE-Anschlüsse im RJ45-Standard mit. Für diverses USB-Equipment sind vier USB-3.2-Gen1-Ports zur Stelle und rein für Service-Zwecke ist auch ein HDMI-Grafikausgang mit dabei.

Gleich zwei 550-W-Netzteile mit hoher Effizienz dank 80-Plus-Platinum-Zertifikat erlauben eine redundante Stromversorgung und für die Kühlung sind vier 60-mm-Lüfter zur Stelle. Natürlich wird der Asustor Lockerstor 24R Pro Gen2 ohne HDDs ausgeliefert und ist auch kein Schnäppchen. Man sollte sich auf einen Preis zwischen 6.000 und 7.000 Euro einstellen.