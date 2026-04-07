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QNAPs neuer QSW-M7230-2X4F24T ist ein durchsatzstarker Netzwerk-Switch, der nicht für den Heimgebrauch, sondern viel mehr für den Enterprise-Bereich mit hohen Anforderungen gedacht ist. Er setzt ein 19-Zoll-Rackgehäuse voraus, auch wenn QNAP die detaillierten Abmessungen bisher nicht verraten hat. Gerade die Tiefe wäre von Interesse gewesen. Anschlusstechnisch kann der QSW-M7230-2X4F24T mit gleich 24 RJ45-Ports aufwarten, von denen jeder bis zu 10 Gbit/s an Daten übertragen kann. Hinzu gesellen sich vier SFP28-, zwei QSFP28-Ports und einige Layer-3-Features.

Alle 24 RJ45-Ports, die natürlich den größten Platz einnehmen, können die Netzwerkpakete bis 10 Gbit/s schieben, dies entspricht einer Netto-Datenrate von 1 GB/s. Jedoch sind die Ports auch mit den langsameren Geschwindigkeiten 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s und 5 Gbit/s abwärtskompatibel. Für den 10-Gbit/s-Betrieb aller RJ45-Ports bringt der QSW-M7230-2X4F24T eine Switching-Kapazität von 480 Gbit/s mit. Als besonderes Schmankerl hat QNAP am QSW-M7230-2X4F24T außerdem vier SFP28-Ports (jeweils bis 25 Gbit/s) und sogar zwei QSFP28-Ports (jeweils bis 100 Gbit/s) verbaut, die der Administrator wahlweise an weitere Switches oder Gateways anklemmen kann. Der dort höhere Datendurchsatz ist insbesondere auch als Trunk-VLAN-Ports mit mehreren VLANs für die Netzwerk-Segmentierung sinnvoll einsetzbar. Die summierte Gesamt-Switching-Kapazität klettert somit um weitere 600 Gbit/s auf passende 1.080 Gbit/s.

Der QSW-M7230-2X4F24T fungiert nicht als reiner Layer-2-Switch, sondern unterstützt auch einige Layer-3-Features, wie statische Routen, die Einbindung von DHCP-Servern und auch Inter-VLAN-Routing. Die IPv4- und IPv6-Unterstützung gehört natürlich selbstverständlich mit dazu. Auf dem zweiten Layer des OSI-Modells beträgt die MAC-Adresstabellen-Größe bis zu 32.000 MAC-Adressen, die (Rapid-)Spanning-Tree-Protocol- (kurz: (R)STP), die LACP-Unterstützung (Link Aggregation Control Protocol), das VLAN-Tagging sowie LLDP (Link Layer Discovery Protocol) zu nennen. Obendrein wird auch die Nutzung von Jumbo Frames bis 9.000 Bytes ermöglicht.

Fürs Management bringt der Switch einen dedizierten RJ45-Port bis 1 Gbit/s mit und dasselbe gilt auch für den Console-Port. Die Konfiguration mittels Web-Interface ist ebenfalls möglich. Gekühlt wird der Rackmount-Switch mit insgesamt fünf Lüftern im aktiven Modus. QNAP gibt auf den QSW-M7230-2X4F24T eine Garantie von 2 Jahren und soll laut der Pressemitteilung ab sofort für 1.799 Euro erhältlich sein. In Wahrheit wird der Switch im QNAP-Shop derzeit für 2.140,81 Euro als Vorbestellung angeboten und eine Lieferzeit von zwei bis vier Wochen angegeben.