Werbung

Der Hersteller FRITZ, vormals AVM, hat das finale Update FritzOS 8.25 für den FritzRepeater 600 veröffentlicht. Die neue Firmware richtet sich an das Einstiegsmodell sowie dessen zweite Hardware-Version und bringt neben Fehlerbehebungen auch technische Verbesserungen für den Betrieb im WLAN-Mesh mit sich.

Im Fokus stehen Optimierungen bei Stabilität und Systemverhalten. So wurden unter anderem selten auftretende Neustartschleifen behoben und fehlerhafte Anzeigen in der Benutzeroberfläche korrigiert. Gleichzeitig verbessert das Update die Mesh-Stabilität, was sich insbesondere in gleichmäßigeren Datenraten und einer zuverlässigeren Verbindung zwischen Router und Repeater bemerkbar machen soll. Auch die Update-Funktion wurde überarbeitet und soll nun zuverlässiger arbeiten, auch wenn der Repeater hinter Routern anderer Hersteller betrieben wird.

Ein technischer Schwerpunkt liegt zudem auf der vereinfachten Konfiguration. Änderungen an Sprach- oder Ländereinstellungen erfordern keinen Neustart mehr, wodurch Anpassungen ohne Unterbrechung des Betriebs vorgenommen werden können. Diese Optimierungen sollen Ausfallzeiten reduzieren und die Verwaltung im laufenden Netzwerkbetrieb vereinfachen.

Parallel dazu hat FRITZ eine neue Labor-Versionen für die leistungsstärkeren Modelle gestartet. Sowohl der FritzRepeater 2700 als auch der FritzRepeater 1700 erhalten eine Vorabversion auf Basis von FritzOS 8.24, die erweiterte Mesh-Funktionen integriert.

Diese Labor-Version führt unter anderem eine dynamische Bewertung der Netzwerkstruktur ein. Verändert sich die Position eines Repeaters oder die Topologie des Heimnetzes, analysiert die Software automatisch die Verbindungsqualität und entscheidet, ob eine direkte Anbindung an die FritzBox oder eine kaskadierte Verbindung über weitere Geräte effizienter ist. Ziel ist es, den Datendurchsatz zu maximieren und Engpässe im Netzwerk zu vermeiden.

Zusätzlich wird ein Single-Sign-On-Mechanismus eingeführt, der den Zugriff auf die Benutzeroberflächen vereinfachen soll. Nutzer können so zwischen Router und Repeater wechseln, ohne sich erneut authentifizieren zu müssen, sofern beide Geräte auf einem aktuellen Softwarestand sind. Technisch setzt dies eine synchronisierte Sitzungsverwaltung innerhalb des Netzwerks voraus.

Das Update auf FritzOS 8.25 kann entweder über die Benutzeroberfläche der Fritz!Box oder direkt über das Webinterface des Repeaters installiert werden. Die Laborversionen für die leistungsstärkeren Modelle stehen separat zum manuellen Download bereit und richten sich primär an Nutzer, die neue Funktionen vorab testen möchten.