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TRENDnet bringt mit dem TPE-BG182g einen neuen Gigabit-PoE++-Switch auf den Markt, der eine Kombination aus hoher Bandbreite mit zuverlässiger Strombereitstellung über das Netzwerk adressieren will.

Der Switch verfügt über 16 Gigabit-Ethernet-Ports mit PoE++-Unterstützung sowie zwei zusätzliche Gigabit-SFP-Slots für Glasfaserverbindungen. Dadurch lassen sich sowohl klassische Kupfernetzwerke als auch längere Strecken über Fiber-Infrastrukturen realisieren. Die SFP-Schnittstellen sollen dabei die Einsatzmöglichkeiten insbesondere in größeren Installationen erweitern, in denen stabile Verbindungen auch über größere Distanzen erforderlich sind.

Technisch basiert die Stromversorgung auf dem IEEE-802.3bt-Standard, der eine Leistung von bis zu 95 W pro Port ermöglicht. Das gesamte Leistungsbudget von 440 W soll sicherstellen, dass auch mehrere Geräte gleichzeitig stabil versorgt werden können, ohne zusätzliche Netzteile oder separate Stromleitungen einplanen zu müssen.

Ein zentrales Merkmal ist dabei die Fast-PoE-Funktion, bei der angeschlossene Geräte unmittelbar nach dem Einschalten mit Strom versorgt werden können. Im Unterschied zu herkömmlichen Lösungen entfällt die Verzögerung durch den vollständigen Bootvorgang des Switches, was insbesondere in Szenarien mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen von Vorteil sein kann. Die interne Switching-Kapazität von 36 Gbit/s möchte zudem für ausreichend Durchsatz auch bei parallelen, datenintensiven Anwendungen sorgen. Unterstützt werden Jumbo Frames mit einer Größe von bis zu 9 KB.

Auf Hardware-Ebene ist das Gerät für den professionellen Einsatz konzipiert. Das Metallgehäuse im 19-Zoll-Format mit einer Höheneinheit lässt sich direkt in bestehende Rack-Strukturen integrieren. Die Stromversorgung erfolgt über ein internes Netzteil mit einem Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V.

Für den Dauerbetrieb setzt das System auf temperaturgesteuerte Lüfter, die ihre Drehzahl automatisch anpassen. Status-LEDs an den Ports ermöglichen eine schnelle Diagnose und sollen die Überwachung im laufenden Betrieb vereinfachen. Zusätzlich unterstützt der Switch VLAN-Passthrough, wodurch sich der Datenverkehr segmentieren lässt, ohne die bestehende Netzwerkarchitektur grundlegend verändern zu müssen.

Der TRENDnet TPE-BG182g ist ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 489,99 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel und im TRENDnet Online-Shop erhältlich.