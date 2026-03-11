Werbung

TRENDnet hat mit dem TPE-TG160g einen neuen 16-Port-Gigabit-PoE+-Switch vorgestellt, der für professionelle Netzwerkinstallationen konzipiert ist. Das Gerät kombiniert Datenübertragung und Stromversorgung über Ethernet und richtet sich insbesondere an Umgebungen, in denen mehrere netzwerkfähige Geräte wie Access Points, Überwachungskameras oder digitale Displays betrieben werden.

Der Switch ist mit 16 Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet und erreicht eine Schaltkapazität von 32 Gbit/s. Die integrierte PoE+-Technologie nach dem Standard IEEE 802.3at ermöglicht die Stromversorgung von bis zu 16 angeschlossenen Endgeräten über vorhandene Netzwerkkabel. Insgesamt stellt das System eine PoE-Gesamtleistung von 246 Watt bereit, wobei einzelne Ports bis zu 30 Watt liefern können. Datenübertragung und Energieversorgung erfolgen dabei über ein einziges Ethernet-Kabel, was zusätzliche Stromleitungen überflüssig machen und Installationsaufwand reduzieren kann.

Über einen DIP-Schalter lässt sich das PoE-Signal an den Ports 1 bis 8 auf Entfernungen von bis zu 250 Metern erweitern. In diesem Modus wird die Datenrate allerdings auf 10 Mbit/s begrenzt. Über denselben DIP-Schalter lassen sich weitere Netzwerkfunktionen aktivieren. Dazu gehört eine VLAN-basierte Port-Isolierung für die Ports 1 bis 15, die den Datenverkehr zwischen einzelnen Netzwerksegmenten trennt und so die Sicherheit erhöhen kann. Ergänzend ist eine Broadcast-Storm-Control integriert, die Datenverkehr mit Broadcast-Paketen überwacht und bei einem Schwellenwert von 128 kbit/s pro Port eingreift, um mögliche Netzwerküberlastungen zu reduzieren.

Der Switch arbeitet als unmanaged Gerät und benötigt keine manuelle Konfiguration. Nach dem Anschluss erkennt das System automatisch verbundene Geräte und stellt die erforderliche Stromversorgung bereit. Status-LEDs informieren über Aktivität und Verbindung der einzelnen Ports. Zusätzlich verfügt das System über eine PD-Alive-Funktion, die den Betriebsstatus angeschlossener PoE-Geräte überwacht. Wird ein Gerät nicht mehr erkannt, kann der Switch automatisch einen Neustart des entsprechenden Ports auslösen.

Das Gehäuse des Switches besteht aus Metall und ist für die Montage in 19-Zoll-Racks ausgelegt. Mit einer Bauhöhe von einer Höheneinheit lässt sich das Gerät in bestehende Server- oder Netzwerkschränke integrieren. Der empfohlene Verkaufspreis für den TPE-TG160g liegt bei 299,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.