Werbung

AVM hat auf der Light+Building 2026 in Frankfurt am Main einen neuen smarten Heizkörperthermostat präsentiert: den FRITZ!Smart Thermo 303. Das Gerät ergänzt den bereits erhältlichen FRITZ!Smart Thermo 302 im FRITZ!-Ökosystem und richtet sich mit seinem besonders kompakten Design an Nutzer, die schwer zugängliche Heizkörperventile smart regeln möchten. Einen konkreten Marktstart oder Preis haben die Berliner leider noch nicht kommuniziert.

Funktional ist der FRITZ!Smart Thermo 303 klar auf effizientes und unkompliziertes Heizen ausgerichtet. Er unterstützt einen Wochenzeitplan mit bis zu acht Schaltpunkten pro Tag, ein einstellbares Offset sowie die Aufzeichnung des Temperaturverlaufs der vergangenen 24 Stunden. Die Soll-Temperatur lässt sich wahlweise über die FRITZ!App, das FRITZ!Smart Control 440, ein FRITZ!Fon oder direkt über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einstellen. Ein E-Paper-Display hält die wichtigsten Informationen bereit und zeigt als zentrale Komponente natürlich die eingestellte Temperatur an.

Auch die bereits vom 302 bekannte Erkennung für offene Fenster ist mit an Bord – neu dabei ist jedoch eine einstellbare Empfindlichkeit sowie die Option, die Erkennung über einen externen Tür- oder Fensterkontakt auszulösen. Kalkschutz-Funktion und Frostschutz-Automatik runden das Featureset ab.

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des FRITZ!Smart Thermo 303 gegenüber dem 302 ist der integrierte Schutz vor Manipulation. Wird der Thermostat unbefugt demontiert, so ist er jetzt abgesichert – wobei der Hersteller hierzu in seiner Pressemitteilung leider keine weiteren Details nennt. Damit soll der neue Thermostat vorwiegend für Vermieter, Hausverwaltungen oder öffentliche Einrichtungen gedacht sein.

Auf der Messe in Frankfurt am Main zeigte man außerdem die Matter-Integration für die FRITZ!Box 5690 Pro, die über ein demnächst verfügbares Labor-Update erstmals die Einbindung von Smart-Home-Geräten dritter Hersteller über den offenen Standard Matter möglich macht. Damit öffnet sich das Ökosystem für Geräte aus Apple Home, Google Home und Amazon Alexa. Wer also mit dem FRITZ!Smart Thermo 303 ins smarte Heizen einsteigt und gleichzeitig auf Matter-kompatible Beleuchtung oder Rollladensteuerung setzt, kann künftig beides gemeinsam in einer Oberfläche verwalten.