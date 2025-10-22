Werbung

Synology kündigt das Ende zweier langjährig genutzter Dienste an. Ab dem 28. Januar 2026 werden Mail Station und Mail Server nicht mehr mit Updates versorgt. Beide Programme ermöglichten bislang den Betrieb eines eigenen E-Mail-Dienstes direkt auf einem Synology-NAS. Mit dem Auslaufen des Supports will der Hersteller die Anwender auf die neueren Lösungen MailPlus und MailPlus Server umstellen, die den Funktionsumfang erweitern, jedoch auch Lizenzbeschränkungen einführen.

MailPlus und MailPlus Server sollen vor allem eine modernere und sicherere Alternative darstellen. Sie sollen eine verbesserte Erkennung von Spam und schädlichen E-Mails bieten, unterstützen zudem Greylisting und erweitern die Möglichkeiten zur E-Mail-Suche. Dazu gesellen sich Funktionen wie SNMP-Unterstützung und anpassbare Benutzer-Richtlinien, die Administratoren eine präzisere Steuerung erlauben soll. Damit richtet sich das neue System stärker an professionelle Anwender, die Wert auf Kontrolle, Sicherheit und Skalierbarkeit legen.

Mit dem Update auf das Betriebssystem DSM 7.3 werden die älteren Mail-Module zwar nicht mehr offiziell unterstützt, lassen sich aber zunächst weiterhin verwenden. Synology empfiehlt dennoch, beide Programme vor dem Upgrade zu deinstallieren, da sie künftig inkompatibel sein werden. Spätere DSM-Versionen sollen das Update dann vollständig blockieren, wenn die alten Module noch aktiv sind.

Ein zentraler Unterschied betrifft das neue Lizenzmodell. Während Mail Station und Mail Server ohne Begrenzung nutzbar waren, erlaubt MailPlus nur fünf kostenlose E-Mail-Konten pro NAS. Für größere Umgebungen bietet Synology zusätzliche Lizenzpakete in Einheiten von jeweils 20 Nutzern an. Diese Änderung könnte vor allem kleinere Unternehmen oder Privatnutzer betreffen, die bislang mehrere Postfächer ohne Zusatzkosten verwaltet haben.

Bestehende Nutzer müssen sich damit auf eine Umstellung einstellen, die zwar funktionale Verbesserungen bringt, zugleich aber auch den Betrieb ihres E-Mail-Servers künftig an neue Lizenzbedingungen bindet.