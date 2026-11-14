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Nachdem Corsair das HX1000i SHIFT CRYSTAL bereits auf der Computex als besonders auffälliges Netzteil vorgestellt hatte, ist das Modell nun offiziell im Handel erhältlich. Die Besonderheit sind die drei transparenten Polycarbonat-Seitenflächen, die einen Blick auf die interne Technik ermöglichen. Dazu gehört auch ein 140 mm großer RGB-Lüfter mit Magnetschwebelager, dessen Beleuchtung sich über die iCUE-Software steuern lässt. Das vollständig modulare Netzteil liefert eine Ausgangsleistung von 1.000 W und setzt auf seitlich angeordnete Anschlüsse, die das Kabelmanagement vereinfachen sollen. Die mitgelieferten Kabel sind einzeln ummantelt und mit Kabelkämmen versehen.

Technisch basiert das HX1000i SHIFT CRYSTAL auf der aktuellen HXi-SHIFT-Plattform und unterstützt ATX 3.1 sowie PCIe 5.1. Die Effizienz wird von Cybenetics mit Platinum bewertet. Eine Besonderheit ist der integrierte Überstromschutz PinProtect+, der die Stromstärke an jedem der sechs 12-V-Kontakte des 12V-2x6-Anschlusses einzeln überwacht. Werden festgelegte Grenzwerte überschritten, informiert die iCUE-Software über den Vorfall und die RGB-Beleuchtung des Lüfters wechselt auf Rot. Bei anhaltender Überlast wird die Stromversorgung der Grafikkarte unterbrochen, um mögliche Schäden zu verhindern. Die Grenzwerte lassen sich zwischen 7 und 10 A sowie die Verzögerung zwischen 10 und 180 Sekunden konfigurieren. Hinzu kommt ein integrierter iCUE-LINK-Hub, über den sich bis zu 24 kompatible Geräte auf zwei Kanälen anbinden lassen.

Im Inneren verwendet Corsair speziell angefertigte Kondensatoren, die für Betriebstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt sind. Der 140-mm-Lüfter unterstützt zudem einen Zero-RPM-Modus, bei dem er bei geringer bis mittlerer Last vollständig stillsteht. Über die iCUE-Software lassen sich weitere Betriebsparameter überwachen und Einstellungen vornehmen.

Das Corsair HX1000i SHIFT CRYSTAL ist ab sofort über den Hersteller und den Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 289,90 Euro und zu diesem Preis ist das Netzteil aktuell bei Alternate und Amazon zu finden. Corsair gewährt eine Garantie von zehn Jahren.

Preise und Verfügbarkeit Corsair HX1000i SHIFT CRYSTAL Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 289,90 EUR Zeigen >>