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Seasonic hat mit dem PRIME ENTERPRISE RX-1600 ein erstes ATX-Netzteil zur Prüfung eingereicht, welches die 80-PLUS-Ruby-Zertifizierung erfüllt. Erste Tests wurden dabei für 115 V durchgeführt. In der Datenbank von CLEAResult findet sich der entsprechende Eintrag für das RIME ENTERPRISE RX-1600.

Für die 80-PLUS-Ruby-Zertifizierung muss das Netzteil bei 115 V die folgenden Kriterien erfüllen:

85 % Wirkungsgrad bei 5 % Last

91 % Wirkungsgrad bei 10 % Last

93 % Wirkungsgrad bei 20 % Last

95 % Wirkungsgrad bei 50 % Last

91 % Wirkungsgrad bei 100 % Last

Leistungsfaktor von mindestens 0,95 bei 20 % Last

Die Berücksichtigung von Lastpunkten bei 5 und 10 % stellt eine Erweiterung der Anforderungen an die Effizienz von Netzteilen dar. Damit muss die Energieeffizienz nicht nur bei mittleren und hohen Lasten, sondern auch im Teillastbereich nachgewiesen werden, in dem Systeme einen erheblichen Teil ihrer Betriebszeit verbringen können.

Um diese Effizienzwerte zu erreichen, sind Optimierungen über die gesamte Plattform erforderlich. Dazu zählen unter anderem die Schaltregelung, das thermische Design, die Auswahl der Komponenten sowie die Validierung des Gesamtsystems. Moderne Desktop-PCs, Workstations und für KI-Anwendungen ausgelegte Systeme können zudem schnelle und starke Lastwechsel verursachen, die das Netzteil entsprechend ausregeln muss. Eine höhere Effizienz reduziert dabei die als Wärme abgegebene Verlustleistung und kann den erforderlichen Kühlaufwand verringern. Dies gewinnt insbesondere bei dicht gepackten Systemen und größeren Installationen an Bedeutung.

Die ersten Netzteile mit 80-PLUS-Ruby-Zertifizierung im Serverbereich sind bereits erhältlich – auch von Seasonic. Für den ATX-Formfaktor erwartet man die Einführung im kommenden Jahr. Aber scheinbar erfüllen einige Modelle die Vorgaben auch schon heute.