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be quiet! stellt mit dem Dark Power Pro 14 IO die neue Flaggschiff-Serie seiner Netzteile vor. Diese werden mit einer Nennleistung von 1.300 und 1.600 W angeboten. Beide Modelle sind nach 80 PLUS Titanium und Cybenetics Titanium zertifiziert und erreichen laut Hersteller einen Wirkungsgrad von bis zu 94,9 %. Die Netzteile sind nach ATX 3.1 ausgelegt und unterstützen damit auch aktuelle Grafikkarten mit PCIe-5.1-Versorgung.

Für die Grafikkartenversorgung steht jeweils ein nativer 12V-2x6-Anschluss zur Verfügung. Hinzu kommen vier PCIe-Anschlüsse mit 6+2-Pin-Steckern. Damit lassen sich sowohl aktuelle High-End-Grafikkarten als auch kommende Modelle mit entsprechendem Leistungsbedarf versorgen. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, zwischen Single-Rail- und Multi-Rail-Betrieb umzuschalten.

Technisch setzt be quiet! auf eine volldigitale Steuerung sowie eine Kombination aus Full Bridge, Synchronous Rectifier und LLC-Topologie. Diese soll eine präzise Spannungsregelung und einen niedrigen Ripple-Noise ermöglichen. Die Leistungsfähigkeit der beiden Varianten richtet sich damit insbesondere an Systeme mit leistungsstarken Prozessoren und Grafikkarten, aber auch an Workstations für Rendering und Medienproduktion.

Die Kühlung übernimmt ein neu entwickelter Aluminium-Kühlkörper, in den ein Silent-Wings-Lüfter integriert ist. Das Kühlkonzept kann entweder dauerhaft aktiv oder semipassiv betrieben werden. Im aktiven Modus läuft der Lüfter kontinuierlich, während er im semipassiven Betrieb bei niedriger Last abgeschaltet bleibt und erst bei steigender Temperatur, bzw. höherem Kühlbedarf zugeschaltet wird. Der Lüfter verfügt über einen 6-poligen Motor und ein Fluid-Dynamic-Lager.

Das Netzteilgehäuse besitzt eine vollständig geschlossene Front mit Mesh-Struktur sowie einen trichterförmigen Lufteinlass. Dadurch soll ausreichend Frischluft durch das Netzteil geführt werden, ohne die Bauweise auf eine offene Front auslegen zu müssen.

Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung der be quiet! IO-Center-Software. Über die Anwendung lassen sich verschiedene Betriebsparameter überwachen und konfigurieren. Dazu gehören unter anderem der Single-, bzw. Multi-Rail-Modus sowie die aktive oder semipassive Lüftersteuerung. Das Dashboard stellt Echtzeitinformationen wie Wirkungsgrad, Lüfterdrehzahl und Stromverbrauch bereit. Zusätzlich kann die Software den bisherigen Energieverbrauch in Form von Stromkosten erfassen und daraus eine monatliche Kostenschätzung ableiten.

Die Verkabelung erfolgt vollständig modular. Zum Lieferumfang gehören ummantelte Kabel sowie vier Kabelkämme unterschiedlicher Größe, mit denen sich die Leitungen im Gehäuse führen und bündeln lassen. Neben der einfacheren Montage soll die Kabelführung auch den Luftstrom innerhalb größerer Gehäuse verbessern.

Bei den Schutzschaltungen sind unter anderem Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastschutz sowie ein Schutz gegen Spannungsspitzen auf der Eingangsseite vorgesehen. be quiet! gewährt auf beide Modelle eine Herstellergarantie von zehn Jahren. Entwicklung, Konstruktion und Qualitätskontrolle erfolgen laut Hersteller in Deutschland.

Das Dark Power Pro 14 IO ist ab dem 1. September zu folgenden empfohlenen Verkaufspreisen im Handel erhältlich: 479,90 Euro für die Version mit 1.600 W und 439,90 Euro für die Variante mit 1.300 W.