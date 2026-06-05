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Auf dem ASRock-Stand auf der Computex drehte es sich in diesem Jahr nicht um Mainboards, sondern um ganz andere Produkt-Neuheiten. Ausgestellt wurden neue Netzteile, die wie die Mainboards in die bekannten Serien Taichi, Phantom Gaming und Steel Legend unterteilt sind. Die Flaggschiff-Taichi-Serie bietet Modelle bis zu enormen 3.200 Watt und richtet sich gezielt an Workstations, Server und anspruchsvolle KI-Systeme. Außerdem haben wir uns die neuesten Gaming-Monitore von ASRock angesehen und auch zwei neue Wasserkühlungen waren einen genauen Blick wert.

Alle neuen ASRock-Netzteile verfügen über moderne 12V-2x6-Anschlüsse mit einem zusätzlichen 2-Pin-Header zur Temperaturüberwachung. Für mehr Sicherheit gibt es optional angewinkelte Stecker, die ein scharfes Verbiegen der Kabel verhindern und das Brandrisiko minimieren, diese müssen jedoch separat erworben werden. Alle Taichi-Netzteile sind 80-Plus-Platinum-Modelle und damit sehr effizient unterwegs.

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Aus der Phantom-Gaming-Reihe gibt es ein neues kompaktes SFX-Netzteil, das besonders auf leise Betriebsgeräusche optimiert wurde und ebenfalls die 80-Plus-Platinum-Effizienz erreicht. Auch die Einstiegsklasse in Form der Steel-Legend-Serie arbeitet mit 80 Plus Platinum und bietet auch die wichtige Cable-Protection für die sensiblen 12V-2x6-Anschlüsse.



Im Gaming-Monitor-Bereich zeigt ASRock gleich mehrere neue Taichi-Modelle. Der TCO27QXA ist ein QD-OLED-Monitor (die genaue Generation nannte ASRock nicht) mit QHD-Auflösung und beeindruckenden 500 Hz, während der TCO27USA mit UHD-Auflösung und 240 Hz punktet. Ergänzt werden diese durch zwei WOLED-Monitore in QHD- und UHD-Ausführung, die jeweils einen praktischen Dual-Mode bieten.

Bei den AiO-Wasserkühlungen stechen zwei Taichi-Modelle hervor. Die Taichi Aqua 360 LCD besitzt ein flexibles Display, das sich magnetisch an nahezu jeder Stelle des Gehäuses befestigen lässt. Ein passender Aufsteller liegt bei, sodass es auch frei auf dem Schreibtisch platziert werden kann. Die Kühlung ist vollständig erweiterbar und nachfüllbar, verfügt über einen integrierten Durchflusssensor sowie einen akustischen Sensor zur Überwachung der Pumpe. Die Lüfter sind per Daisy-Chain-Verfahren anschließbar.

Die Taichi 360 Holo hingegen setzt auf ein spektakuläres optisches Highlight: Auf der Pumpeneinheit dreht sich ein Propellerblatt mit hoher Geschwindigkeit und erzeugt beeindruckende Hologramm-Effekte. Preise und Verfügbarkeit stehen laut ASRock noch nicht fest.