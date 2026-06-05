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Seasonic hat auf der Computex 2026 einen Ausblick auf kommende Netzteilgenerationen gegeben und dabei insbesondere Lösungen für KI-Workstations, Hochleistungssysteme und neue Sicherheitsfunktionen vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei Entwicklungen, die ursprünglich für professionelle KI-Anwendungen entstanden sind und künftig auch im Endkundenmarkt verfügbar werden sollen.

Ausgangspunkt war ein gemeinsames Projekt mit Dell. Für neue KI-Workstations entwickelte Seasonic eine Netzteilplattform, die auf höchste Zuverlässigkeit und einen durchgehenden 24/7-Betrieb ausgelegt ist. Die Anforderungen umfassten neben einer besonders hohen Ausfallsicherheit auch die Unterstützung kommender Nvidia-Grafikkarten für professionelle KI-Anwendungen.

Das daraus entstandene Netzteildesign bildet die Grundlage für eine neue Produktfamilie, die im vierten Quartal auf den Markt kommen soll. Geplant sind Modelle mit Leistungen zwischen 1.000 und 3.200 Watt. Die erste verfügbare Variante wird mit 1.600 Watt starten und entspricht der Konfiguration, die bereits in professionellen Workstation-Systemen eingesetzt wird.

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Ein Schwerpunkt liegt auf neuen Schutzmechanismen für moderne Grafikkartenanschlüsse. Seasonic demonstrierte die hauseigene OptiGuard-Technologie, die Stromleitungen kontinuierlich überwacht und bei Problemen frühzeitig eingreifen kann. Wird eine kritische Belastung erkannt, warnt das System zunächst über akustische und optische Signale.

Steigt die Belastung weiter an, wird nicht das komplette System abgeschaltet. Stattdessen trennt die Schutzfunktion gezielt die Stromversorgung der Grafikkarte, während der restliche Rechner weiterläuft, was eventuelle Datenverluste verhindern kann. Zusätzlich überwacht die Technik auch die Temperaturen der Stromanschlüsse, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.

Neben den neuen Enterprise-Modellen zeigte Seasonic auch überarbeitete Versionen der bekannten Focus- und Core-Serien. Dabei handelt es sich vor allem um optische Aktualisierungen der bestehenden Produktreihen. Für das kompakte SFX-Format ist zudem ein neues 1.300-Watt-Modell angekündigt, das besonders leistungsstarke Small-Form-Factor-Systeme adressiert. Die Markteinführung ist für das erste Quartal des kommenden Jahres vorgesehen.

Für Aufmerksamkeit sorgte außerdem eine limitierte Sonderedition namens Rosso. Die Netzteile erscheinen in einer auffälligen roten Lackierung, die sich an hochwertigen Fahrzeuglackierungen orientiert. Laut Hersteller kommen mehrere Lackschichten sowie eine zusätzliche Politur zum Einsatz. Passend dazu werden rote und schwarze gesleevte Kabel mitgeliefert. Die limitierte Serie basiert technisch auf der Focus-Plattform und soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen.