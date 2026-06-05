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Vor wenigen Wochen haben wir uns etwas ausführlicher mit dem ThermalProtect-Kabel von Corsair auseinandergesetzt. Das Kabel setzt dabei auf eine Temperatursensorik, wird eine bestimmte Temperaturschwelle überschritten, wird die Stromversorgung zur Grafikkarte gekappt. Damit unterscheidet sich das ThermalProtect-Kabel maßgeblich von den aktiven Überwachungsmöglichkeiten wie dem WireView Pro II (bzw. die diversen anderen WireView-Varianten) und dem Ampinel, bei denen die Ströme über die einzelnen Adern gemessen werden.

Aber Corsair hat auch noch andere Lösungen im Programm, die direkt am Netzteil, also an der versorgenden Komponente der Grafikkarte, angreifen. Netzteile ohne iCUE-Anschluss können bei Corsair mit PinProtec ausgestattet sein. Das Netzteil überwacht die Ströme über den 12V-2x6-Anschluss und wird ein bestimmter Schwellwert überschritten, wird die Stromversorgung zur Grafikkarte gekappt. Zugleich fängt der Lüfter am Netzteil an, mit 100 % seiner Maximaldrehzahl zu arbeiten. Der Nutzer muss daraufhin noch den PC abschalten und sollte das Kabel an beiden Enden prüfen.

Bei den höherpreisigen Netzteilen mit iCUE-Anschluss kommt dann PinProtec+ ins Spiel. Hier findet ebenfalls eine Überwachung des 12V-2x6-Anschlus statt, allerdings kann der Nutzer dies per iCUE-Software auch einsehen, da in der Software die Ströme über alle sechs Pins gemeldet werden. Hier hat der Nutzer dann auch die Möglichkeit, eigene Schwellwerte für den maximalen Strom je Pin und eine Verzögerung bis zur Alarmmeldung anzugeben.

Wird einer der Schwellwerte überschritten, warnt die Software zunächst per Benachrichtigung. Der LED-Lüfter im Netztei färbt sich zudem rot. Nach einer weiteren Verzögerung und ohne, dass sich an der Situation etwas ändert, schaltet das Netzteil dann die Versorgung der Grafikkarte ab. Auch hier fängt der Lüfter am Netzteil an, mit 100 % seiner Maximaldrehzahl zu arbeiten.

Auf der Computex 2026 demonstrierte Corsair die Funktionsweise von PinProtect+ mittels des neuen Netzteils HX1000i SHIFT CRYSTAL, das später diesen Jahres auf den Markt kommen soll und neben PinProtect+ auch über eine transparente Optik verfügt.

Die RMe-Serie mit 850 und 1.000 W wird zukünftig gleich mit ThermalProtect-Kabel ausgeliefert. PinProtect wird am RM1200e angeboten werden.