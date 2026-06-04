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DeepCool war auch auf der diesjährigen Computex zugegen und hatte mehrere neue Produkte aus den Bereichen Kühlung, Gehäuse und Stromversorgung im Gepäck. Im Mittelpunkt standen dabei neue All-in-One-Wasserkühlungen mit integrierten Displays, die nächste Generation der Assassin-Luftkühler sowie ein besonders leistungsstarkes Netzteil der neuen Marke Gamer Storm.

Zu den wichtigsten Neuheiten zählt die LT360 Vision ARGB. Die 360-mm-Wasserkühlung verfügt über ein integriertes Display, das nicht direkt flach auf dem Pumpengehäuse sitzt, sondern leicht erhöht in den Innenraum des PCs ragt. Dadurch soll die Anzeige besser sichtbar sein. Nutzer können über die zugehörige Software verschiedene Inhalte wie Systeminformationen, Temperaturen, Lüfterdaten oder eigene Videos darstellen. Für die Kühlung kommen drei miteinander verbundene Lüfter zum Einsatz, die als Einheit montiert werden. Die Markteinführung ist für das dritte Quartal geplant. Der Preis soll bei rund 149 Euro liegen.

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Darüber hinaus zeigte DeepCool eine weitere AiO-Kühlung mit gebogenem Display. Das noch nicht finalisierte Modell setzt auf ein abnehmbares Anzeigeelement, das sich flexibel in unterschiedlichen Positionen montieren lässt. Über Kontakte an der Rückseite wird die Verbindung zur Kühleinheit realisiert. Auch hier sollen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über die Software zur Verfügung stehen.

Im Gehäusebereich erweitert der Hersteller die bestehende CH-Serie. Das bereits bekannte CH690 erhält mit dem CH690 LCD eine Variante mit integriertem Display. Abgesehen von der zusätzlichen Anzeige bleibt die technische Ausstattung des Gehäuses weitgehend unverändert.

Eine weitere Messe-Neuheit ist der Assassin 5 Vision. Die neue Generation des High-End-Luftkühlers kombiniert die bekannte Vapor-Chamber-Technologie mit einem integrierten Display. Technisch setzt DeepCool auf einen einzelnen 38 Millimeter starken Lüfter, der laut Hersteller eine höhere Kühlleistung erreichen soll als die bisherige Lösung mit zwei Lüftern. Der Kühlkörper verfügt über insgesamt zehn Heatpipes. Zudem wurde die Kontaktfläche zwischen CPU und Vapor Chamber vergrößert, um die Wärmeaufnahme zu verbessern und den Wärmetransport effizienter zu gestalten. Die Markteinführung wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Auch im Netzteilbereich gab es Neuigkeiten. Gezeigt wurde ein neues High-End-Modell mit Titanium-Zertifizierung, das unter der Marke Gamer Storm vertrieben werden soll und je nach Ausführung Leistungen von bis zu 3200 Watt bereitstellen kann. Das Netzteil richtet sich damit vor allem an Workstations, KI-Systeme und extreme High-End-PCs mit besonders hohem Energiebedarf. Auffällig ist das überarbeitete Design, bei dem der Lüfter optisch stärker hervorgehoben wird.