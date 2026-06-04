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Enermax präsentiert auf der Computex 2026 eine Reihe beeindruckender Neuheiten, die vor allem Performance-Enthusiasten und High-End-Nutzer begeistern werden. Darunter das Cirrus Mk II im Flüssig-Tauchbad und die FPA-Kühllösung ohne Pumpe für den Consumer-Markt. Bekannt ist Enermax jedoch vor allen Dingen für die Netzteile. Besonders zwei Modelle sind uns ins Auge gesprungen, die noch in diesem Jahr auf den Markt gelangen sollen. Schließlich stellte das Unternehmen auch zwei leistungsstarke AiO-Wasserkühlungen mit bis zu 800 W und 640 W.

Im Mittelpunkt steht das Cirrus Mk II, das fast marktreif ist. Diese innovative Tauchkühlung setzt mit speziellen nicht-leitenden Flüssigkeiten wie Fluorcarbon, Novec oder hochreinem Mineralöl. Die Abwärme steigt dabei natürlich nach oben, verdampft und wird anschließend wieder in den flüssigen Zustand zurückgekühlt. Das System ist laut Enermax in der Lage, bis zu 5.500 W an Wärme abzuführen.

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Für den Consumer-Markt hat Enermax die neue PFA-Kühllösung entwickelt. Diese pumpenlose Zweiphasen-Kühlung arbeitet mit einer speziellen Flüssigkeit, die bereits ab 49 °C verdampft. Das Gas wandert in den Radiator, kondensiert dort und steht als Flüssigkeit erneut zur Kühlung bereit. Die Lösung erreicht bis zu 900 W Kühlleistung und überzeugt durch ihre wartungsarme und leise Arbeitsweise, auch wenn die verwendete Flüssigkeit derzeit noch recht kostspielig ist.

Auch bei den Netzteilen gibt es starke Neuzugänge. Das Platimax III 1200 mit 80-Plus Platinum wird voraussichtlich ab dem dritten oder vierten Quartal 2026 verfügbar sein. Es bietet eine großzügige 13-jährige Garantie. Das MaxTyan II 1650 geht mit 80-Plus Titanium noch einen Schritt weiter. Dieses High-End-Modell verfügt über ein edles Lüftergitter mit Enermax-Logo, ebenfalls 13 Jahre Garantie und unterstützt einen Semi-Passiv-Modus für einen lautlosen Betrieb bei niedriger Last.

Abgerundet wird das Portfolio durch die neuen Mariner-AiO-Wasserkühlungen. Die 360-mm-Modelle erscheinen ab dem vierten Quartal 2026. Das Mariner WST-360P liefert eine Kühlleistung von bis zu satte 800 W, ist dafür jedoch etwas lauter und liegt preislich bei etwa 500 Euro. Das Mariner WST-360E erreicht bis zu 640 W und bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Performance und Geräuschentwicklung für rund 360 Euro.

Insgesamt zeigt Enermax innovative Lösungen sowohl für extreme Anwendungen als auch für anspruchsvolle Consumer-Systeme.