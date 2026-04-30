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Über die vergangenen Wochen hat sich im Hinblick auf den Betrieb einer Grafikkarte mit 12V-2x6- bzw. 12VHPWR-Anschluss viel getan. Das grundsätzliche Problem ist weiterhin nicht gelöst: Ein Standard, der auf Kante genäht ist und eine im Zweifel unzureichende Verbindung zwischen Kabel und Grafikkarte, was zu einem problematischen Übergangswiderstand führt.

Die bislang präsentierten Ansätze setzen überwiegend auf zusätzliche Hardware – darunter etwa das WireView Pro II beziehungsweise weitere Varianten der WireView-Serie von Thermal Grizzly, das Ampinel von Aqua Computer sowie Monitoring-Lösungen wie MSIs Safeguard+. Anfang dieser Woche haben wir uns das Corsair ThermalProtect 600W 12V-2x6-Kabel angeschaut, welches eine passive Temperaturüberwachung umsetzt.

Vor einigen Wochen stellte ASUS den ROG-Equalizer vor. Die genaue Funktionsweise war bisher nicht bekannt. Das Kabel soll laut ASUS aber höhere Stromstärken aushalten und die Temperaturen am Kabel, dem Stecker und der Buchse reduzieren. Roman Hartung alias der8auer hat sich bereits vor einigen Wochen mit dem Kabel beschäftigt und nun seine Ergebnisse veröffentlicht.

Der ROG Equalizer stellt eine Brücke der 12-V-Leistungen in direkter Nähe zum 12V-2x6-Stecker her. Der Kabelkamm sorgt zudem auch noch für mechanische Stabilität, sodass sich die gecrimpten Pins im Stecker weniger wahrscheinlich lösen und es so zu einem schlechten Kontakt kommen kann.

In den Messungen durch der8auer ist diesem dann aber aufgefallen, dass die Stromverteilung über den ROG Equalizer nicht wirklich viel besser war, als mit einem schon stark abgenutzten 12V-2x6-Kabel von Seasonic und erst recht nicht im Vergleich zu einem neuen 12V-2x6-Kabel – in diesem Fall von deleyCON. ASUS versorgte ihn daraufhin mit weiteren Samples des ROG Equalizer. Die Streuung in der Ungleichheit der Ströme über die Pins verbesserte sich aber nicht bzw. es gab hier einfach eine gewisse Streuung.

Diese Streuung lässt sich auch recht einfach erklären. Das Kabel mit seinen sechs 12-V-Leitungen besitzt einen Kontaktwiderstand am Anschluss des Netzteils, dann einen Leiterwiderstand und eine weiteren Kontaktwiderstand am Anschluss zur Grafikkarte. Nimmt man hier praxistypische Werte für die beiden Anschlüsse und den Leiterwiderstand an, landet man bei unterschiedlichen Gesamtwiderständen der Reihenschaltung und dementsprechend bei einer hoffentlich geringfügig unterschiedlichen Stromverteiltung.

Die Brücke des ROG Equalizer verkürzt diese Widerstandskette. Der Bereich am Netzteil und der Leiterwiderstand bis zur Brücke spielen keinerlei Rolle mehr. Nur noch die Kontaktwiderstände am Anschluss zur Grafikkarte sind relevant. Geringe Unterschiede in den Kontaktwiderständen wirken sich nun aber stärker aus, als dies über die Reihenschaltung des Kabels über die gesamte Länge bisher der Fall war und so kann die Stromverteilung schlechter ausfallen, als dies ohne den ROG Equalizer der Fall war.

Eine vollständige Verifikation, ob das ROG Equalizer von ASUS die Versorgung der Grafikkarte über den 12V-2x6-Anschluss sicherer macht, ist nur schwer möglich. Das Kabel kann eine mögliche Ungleichheit in der Stromverteilung in Richtung des Steckers für die Grafikkarte verschieben und eben diesen Bereich hat man verstärkt, sodass es zu weniger Problemen kommen könnte.

Dabei wirkt auch die Auslegung des Kabels mit. Laut ASUS ist dieses für bis zu 17 A an einem Pin ausgelegt. Auch die Kontakte am Stecker sollen verstärkt worden sein. Hier bedarf es aber einer weiteren Analyse. Mit einem Preis von 50 Euro ist das ASUS ROG Equalizer nicht ganz günstig. Damit ist man preislich schon auf halbem Weg zu einer aktiven Überwachung mittels Adapter (WireView Pro II oder Ampinel). Eine Temperaturüberwachung, beispielsweise mittels ThermalProtect von Corsair, ist in jedem Fall die günstigere Alternative. Einen hundertprozentigen Schutz können alle diese Lösungen aber sicherlich nicht bieten.

Man darf gespannt sein, ob der 12V-2x6-Anschluss in dieser Form weiter Verwendung findet. Vor allem bei den Grafikkartenlösungen für Spieler scheint dieser nun im wahrsten Sinne des Wortes einen verbrannten Ruf zu haben.