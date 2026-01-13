Werbung

Der Hersteller be quiet! erweitert sein Netzteil-Portfolio um zwei neue Hochleistungsmodelle mit jeweils 1200 W Ausgangsleistung. Mit dem Power Zone 2 1200W und dem Pure Power 13 M 1200W richtet sich das Unternehmen dabei an Nutzer leistungsstarker Gaming-PCs und professioneller Workstations. Erstmals gezeigt wurden die beiden Modelle vor wenigen Tagen auf der CES in Las Vegas.

Das Power Zone 2 1200W positioniert sich als effiziente Lösung für anspruchsvolle Systeme und kommt mit einer 80-PLUS-Platinum- und Cybenetics-Platinum-Zertifizierung daher, was Wirkungsgrade von bis zu 94,3 % verspricht. Die Kühlung arbeitet semi-passiv mit einem Zero-RPM-Modus, sodass der integrierte Pure Wings 3 Lüfter mit 140 mm Durchmesser bei niedriger bis mittlerer Last vollständig stillsteht. Erst bei höherer Belastung setzt die aktive Kühlung ein, wobei der Lüfter nach Lastspitzen noch mehrere Minuten nachläuft, um Temperaturschwankungen und unnötige Anlaufgeräusche zu vermeiden.

Technisch erfüllt es die ATX-3.1-Spezifikation und ist PCIe-5.1-kompatibel. Zwei native 12V-2x6-Kabel mit angewinkelten Steckern liefern jeweils bis zu 600 Watt Leistung für moderne High-End-Grafikkarten. Zusätzlich stehen drei klassische PCIe-6+2-Pin-Anschlüsse zur Verfügung. Die interne Elektronik basiert auf einer LLC-Halbbrücken-Topologie mit synchroner Gleichrichtung und DC/DC-Wandlung. Eine einzelne 12-Volt-Schiene mit bis zu 100 A soll für eine stabile und gleichmäßige Stromversorgung sorgen. Sämtliche Kabel sind modular, schwarz gehalten und als flexible Flachbandkabel ausgeführt, was die Installation und das Kabelmanagement erleichtern will.

Mit dem Pure Power 13 M 1200W ergänzt be quiet! seine etablierte Mainstream-Serie um ein weiteres leistungsstarkes Modell. Das Netzteil ist mit einer 80-PLUS-Gold-Zertifizierung ausgestattet und erreicht eine Effizienz von bis zu 93,5 %. Die temperaturgesteuerte, semi-passive Kühlung nutzt einen 120-mm-Lüfter aus eigener Entwicklung, der bei geringer und mittlerer Last nahezu unhörbar arbeiten soll.

Die technische Basis des Pure Power 13 M 1200W besteht aus einer Kombination aus LLC-, SR- und DC/DC-Topologie, die eine präzise Spannungsregelung und hohe Stabilität gewährleisten soll. Das Netzteil ist ebenfalls ATX-3.1-konform und für PCIe 5.1 vorbereitet. Es verfügt über einen 12V-2x6-Anschluss mit bis zu 600 W Leistung sowie über vier PCIe-6+2-Pin-Stecker, um auch ältere oder mehrere Grafikkartenkonfigurationen zu unterstützen. Eine leistungsstarke Single-Rail auf der 12-V-Schiene mit bis zu 100 A bildet die Grundlage für die Energieversorgung.

Das Power Zone 2 1200W soll ab dem 27. Januar zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,90 Euro erhältlich sein. Das Pure Power 13 M 1200W folgt ab dem 10. Februar mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 214,90 Euro.