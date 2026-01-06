News
#beQuiet #Netzteile #Kuehlung #CES #Messe

be quiet auf der CES

neue Lösungen für Kühlung, Netzteile und Peripherie

Portrait des Authors


neue Lösungen für Kühlung, Netzteile und Peripherie
Auf der CES 2026 in Las Vegas hat be quiet! einen Ausblick auf sein Portfolio für 2026 gegeben. Der deutsche Hersteller für PC-Komponenten präsentiert dabei gleich mehrere neue Flaggschiff-Produkte aus den Bereichen Kühlung, Netzteile und Peripherie. Im Fokus stehen erstmals Kühlprodukte mit integrierten LCD-Displays, eine neue Dark-Rock-Generation sowie leistungsstarke Netzteile in hohen Wattklassen.

Das Zentrum des Messeauftritts ist die Light Loop IO LCD, ein All-in-One-Wasserkühler von be quiet! mit integriertem Bildschirm. Das 2,1 Zoll große IPS-Display mit 500 Nits Helligkeit kann personalisiert werden und zeigt wahlweise Systeminformationen wie CPU- und GPU-Werte, Temperaturen oder Auslastungen an. Alternativ können auch Videos, Bilder oder eigene Presets eingeblendet werden. Für die Kühlleistung sorgen drei per Daisy-Chain verbundene Light-Wings-LX-PWM-High-Speed-Lüfter, eine speziell entwickelte Jet-Plate sowie eine Pumpe mit progressivem IC. Gesteuert wird das gesamte System über den beiliegenden IO-Controller und die be quiet! Software. Die Light Loop IO LCD erscheint in 240- und 360-mm-Varianten sowie in Schwarz und Weiß.

Zur Verfügung gestellt von be quiet!
Mit der Dark Rock 6-Serie führt be quiet! auch seine Luftkühler-Reihe weiter. Das neue Flaggschiff Dark Rock Pro 6 setzt auf sieben optimierte Heatpipes und zwei speziell abgestimmte Silent Wings PWM-Lüfter, um auch stark übertaktete Systeme zuverlässig und leise zu kühlen. Der etwas kompaktere Dark Rock 6 bietet sechs Heatpipes und einen 135-mm-Silent-Wings-Lüfter. Beide Modelle verfügen über einen semi-passiven Modus und Nutzer können zwischen komplettem Lüfterstopp für lautlosen Betrieb oder maximaler Kühlleistung wählen. Zusätzlich zeigt be quiet! einen frühen Prototyp des Dark Rock Pro 6 IO LCD, der die Luftkühlung mit einem hochauflösenden 4,5-Zoll-IPS-Display kombiniert.

Auch im Bereich Stromversorgung zeigt man Neuigkeiten. Vorgestellt wurden 1.200-W-Versionen der Serien Power Zone 2 und Pure Power 13 M. Das Power Zone 2 1200W soll einen Wirkungsgrad von bis zu 94,3 % erreichen und bietet ATX-3.1- sowie PCIe-5.1-Kompatibilität inklusive angewinkeltem 12V-2x6-Anschluss. Das Pure Power 13 M 1200W setzt auf 80 PLUS Gold mit bis zu 93,5 % Effizienz. 

Abschließend zeigt der Messeauftritt noch die Gaming-Mäuse Dark Perk Ergo und Dark Perk Sym. Mit je nur 55 g Gewicht, bis zu 8.000 Hz Polling-Rate, einem PixArt-PAW3950-Sensor mit 32.000 dpi sowie optischen Omron-Schaltern richten sie sich an kompetitive Spieler. Die Ergo-Variante ist für Rechtshänder optimiert, während die Sym auch Linkshänder anspricht.

