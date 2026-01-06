Werbung

Auf der CES 2026 in Las Vegas hat be quiet! einen Ausblick auf sein Portfolio für 2026 gegeben. Der deutsche Hersteller für PC-Komponenten präsentiert dabei gleich mehrere neue Flaggschiff-Produkte aus den Bereichen Kühlung, Netzteile und Peripherie. Im Fokus stehen erstmals Kühlprodukte mit integrierten LCD-Displays, eine neue Dark-Rock-Generation sowie leistungsstarke Netzteile in hohen Wattklassen.

Das Zentrum des Messeauftritts ist die Light Loop IO LCD, ein All-in-One-Wasserkühler von be quiet! mit integriertem Bildschirm. Das 2,1 Zoll große IPS-Display mit 500 Nits Helligkeit kann personalisiert werden und zeigt wahlweise Systeminformationen wie CPU- und GPU-Werte, Temperaturen oder Auslastungen an. Alternativ können auch Videos, Bilder oder eigene Presets eingeblendet werden. Für die Kühlleistung sorgen drei per Daisy-Chain verbundene Light-Wings-LX-PWM-High-Speed-Lüfter, eine speziell entwickelte Jet-Plate sowie eine Pumpe mit progressivem IC. Gesteuert wird das gesamte System über den beiliegenden IO-Controller und die be quiet! Software. Die Light Loop IO LCD erscheint in 240- und 360-mm-Varianten sowie in Schwarz und Weiß.

Mit der Dark Rock 6-Serie führt be quiet! auch seine Luftkühler-Reihe weiter. Das neue Flaggschiff Dark Rock Pro 6 setzt auf sieben optimierte Heatpipes und zwei speziell abgestimmte Silent Wings PWM-Lüfter, um auch stark übertaktete Systeme zuverlässig und leise zu kühlen. Der etwas kompaktere Dark Rock 6 bietet sechs Heatpipes und einen 135-mm-Silent-Wings-Lüfter. Beide Modelle verfügen über einen semi-passiven Modus und Nutzer können zwischen komplettem Lüfterstopp für lautlosen Betrieb oder maximaler Kühlleistung wählen. Zusätzlich zeigt be quiet! einen frühen Prototyp des Dark Rock Pro 6 IO LCD, der die Luftkühlung mit einem hochauflösenden 4,5-Zoll-IPS-Display kombiniert.

Auch im Bereich Stromversorgung zeigt man Neuigkeiten. Vorgestellt wurden 1.200-W-Versionen der Serien Power Zone 2 und Pure Power 13 M. Das Power Zone 2 1200W soll einen Wirkungsgrad von bis zu 94,3 % erreichen und bietet ATX-3.1- sowie PCIe-5.1-Kompatibilität inklusive angewinkeltem 12V-2x6-Anschluss. Das Pure Power 13 M 1200W setzt auf 80 PLUS Gold mit bis zu 93,5 % Effizienz.

Abschließend zeigt der Messeauftritt noch die Gaming-Mäuse Dark Perk Ergo und Dark Perk Sym. Mit je nur 55 g Gewicht, bis zu 8.000 Hz Polling-Rate, einem PixArt-PAW3950-Sensor mit 32.000 dpi sowie optischen Omron-Schaltern richten sie sich an kompetitive Spieler. Die Ergo-Variante ist für Rechtshänder optimiert, während die Sym auch Linkshänder anspricht.